Konak’ta asansörler güvenli ellere emanet

İzmir’in merkez ilçesi Konak’ta, asansörlerin yıllık periyodik kontrolleri uzman ellere emanet edildi. Konak Belediyesi ile Makine Mühendisleri Odası (MMO) İzmir Şubesi arasında imzalanan protokol kapsamında, ilçedeki asansörlerin iki yıllık bakım ve kontrolleri kamusal bir kurum olan MMO tarafından yapılacağı açıklandı. Konak Belediyesinin Basmane’deki hizmet binasında düzenlenen törende işbirliği protokolü, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ile Makine Mühendisleri Odası (MMO) İzmir Şube Sekreteri Melih Yalçın tarafından imzalandı. Törende konuşan MMO Şube Sekreteri Yalçın, "Asansörler sınıf farkı gözetmeksizin tüm halkın eşit düzeyde kullandığı aletlerdir. Halkın can ve mal güvenliği açısından sürekli ve güvenli bir şekilde çalışır olması gerekmektedir. Şuan Türkiye’deki asansörlerin yüzde 50’sine yakını odamız çalışanları tarafından kontrol edilmektedir. Birlikte çalıştığımız Konak Belediyesi ile de iki yıl için yeni bir protokol yaptık. Hayırlı olsun" dedi.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da, ilçe genelindeki asansörlerin yıllık periyodik kontrollerini MMO İzmir Şubesine emanet etmenin güvenini yaşadıklarını belirterek, "Günümüz kent yaşamının getirdiği ihtiyaçlar nedeniyle yüksek katlı binalarda yaşıyoruz. Bu nedenle asansörler artık hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi. Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı asansörlerde hizmet alması, kontrolleri iyi yapılmış asansörleri kullanması bizler için önemli. Çıkan yönetmeliğe de dayanarak biz de ilçemizdeki mevcut asansörlerin kontrolünü, güvenilirliği bir kamu kurumu niteliğinde olan Makine Mühendisleri Odası’na emanet ettik. Bu yapılan iş aynı zamanda kamusal bir görev de. Kamusal bir görevi yine kamusal bir sorumluluk taşıyan Oda ile birlikte yapmanın güvenini yaşıyoruz” diye konuştu.

Vatandaşlardan asansör bakım ve kontrollerini ihmal etmemelerini de isteyen Başkan Pekdaş, “Tüm hemşehrilerimizden asansör bakımlarını ve kontrollerini yetkili olan Makine Mühendisleri Odası’na yaptırmalarını, piyasanın insafına bırakmamalarını istiyorum. Bizlerin can güvenliği açısından asansörlerin bakımının ve güvenilirliğinin Oda tarafından denetlenmesi önemlidir. Vatandaşlarımızın bu konuda bize yardımcı olacağına ve bu çalışmanın da Konaklı hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunma adına başarılı bir sonuç ortaya koyacağına inanıyorum" diye aktardı.

Konak Belediyesi ile MMO İzmir Şubesi arasında imzalanan protokol ile ilçe sınırları içerisindeki yaklaşık 4 bin asansörün yıllık bakım ve kontrolleri iki yıl süresince kamu kurumu niteliğinde olan MMO İzmir Şubesi tarafından yürütülecek. Kontroller Asansör Kontrol Merkezi (AKM) bünyesinde görevli 20 personel tarafından yapılacağı açıklandı.