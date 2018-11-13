Konak'ta Atatürk için sanat dolu anma gecesi

yılında Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen ‘Atatürk'ü Anmak ve Anlamak' isimli gecede anıldı. Konak Belediyesi öncülük ettiği gece yoğun ilgi gördü.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için, ölümünün 80. yıl dönümünde Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde bir program düzenlendi. ‘Atatürk'ü Anmak ve Anlamak' isimli gece, yoğun ilgi gördü. Konak Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı gecede; İzmir Devlet Opera ve Balesi, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçılarından oluşan Turkish Brass Ensemble Orkestrası'nın konseri vardı. İzmir Milli Kütüphane Vakıf Başkanı Avukat Ulvi Puğ ise sunumlarıyla renk kattı. Puğ, Kurtuluş Savaşı'ndan Atatürk'ün ölümüne kadar olan süreci güçlü anlatımıyla dile getirdi. Gecede, Atatürk'ün sesinden Onuncu Yıl Nutku da barkovizyondan izletildi.

Zeybek oyunuyla Selim Özyol bir gösteri sunarken, tango ve vals gösterisiyle Görkem Dizdar ve Burcu Olguner büyüledi. Öte yandan; ressam Güner Özkan, İlhan Dündar ve Namık Kemal Acar canlı performans sergileyerek gecenin başında büyük bir perdeye yapmaya başladıkları Atatürk ve Türk bayrağını konser boyunca resmettiler. Atatürk'ün öldüğü 10 Kasım tarihine gelindiğinde de Derya Derin adeta ağıt niteliğinde bir Rumeli türküsü olan ‘Mendilimin Yeşili' isimli türküyü seslendirdi. Duygusal anların yaşandığı gecenin sonunda konukların üzerine kımızı beyaz balonlar yağarken, ellerinde Türk bayraklarıyla 10. yıl ve İzmir Marşı'nı tüm konuklar hep bir ağızdan seslendirdi.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da, gecede yaptığı konuşmada, kuruluşun ve kurtuluşun kenti İzmir'de büyük lider Atatürk'ü hep birlikte özlem, sevgi ve hürmetle andıklarını söyledi. Bu anmalara çok ihtiyaç duyulan günlerden geçildiğini belirten Pekdaş, Atatürk ve silah arkadaşlarının çökmüş bir ulustan; modern bir cumhuriyet, yurttaşlık esasına dayanan bir devlet, hukukun üstünlüğünü kabul eden bir yönetim şeklini hedeflediklerini söyledi.