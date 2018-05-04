Konak’ta Balkan halayı

Gültepe Rumeli Şenliği bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Geleneksel hale gelen şenlikte Balkanların dost ve kardeşlik rüzgarları esti.

Gültepe Turgut Reis İlköğretim Okulu’nun bahçesinde gerçekleştirilen şenliğe İzmir’in farklı semtlerinde yaşayan Balkan ve Rumeli göçmenleri ile Gültepe semti sakinleri katıldı. Bulgaristan göçmeni bir babanın kızı olan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da şenliğe katılarak Balkan halayında yer aldı. Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan İzmir Gültepe Makedonya Göçmeleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Birol Özkardeşler, Başkan Sema Pekdaş’a Gültepe’nin gelişmesi için yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Başkan Pekdaş’ın da Balkan göçmeni bir babanın kızı olduğunu dile getiren Özkardeşler, 13 yıldır süren işbirliğinin devamını diledi. Başkan Pekdaş da yaptığı konuşmada, “Anadolu, Balkanlar, Rumeli, Makedonya, Kafkaslar. Dünyanın göç yolları üzerinde, çok fazla medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu zenginliği devam ettirmek hepimizin görevi. Rumeli, Makedonya, Balkan etkinliklerini ve Anadolu’nun bütün coğrafyasının etkinliklerini devam ettirmek boynumuzun borcu” diye konuştu.

"Mağdur etmeden planlamayı yaptık"

Çeşitli nedenlerden dolayı ülkelerini terk edip Gültepe’yi yeni yaşam alanı haline getiren Balkan göçmenlere geçmişte sadece barınmanın yettiğini ancak artık barınmanın yetmediğini kaydeden Başkan Pekdaş, Gültepe’nin kaderini değiştirecek yeni imar planlar hakkında bilgi verdi. Pekdaş, “60 bin nüfusuyla Gültepe’de kimseyi mağdur etmeden, bu bölgenin kimliğini koruyarak, kalkınmasını sağlayarak planlamak önemliydi. Konak Belediyesi olarak bu planlamayı yaptık” dedi. Başkan Pekdaş, konuşmasında kısa süre önce temeli atılan Toros Sosyal Tesisi ile Gültepe Spor Salonu ile ilk adımı attıklarını belirterek şöyle konuştu: “Gültepe’yi ufak dokunuşlarla canlandırmak görevimiz. Bu görevi hemşehrilerimizle el ele gerçekleştireceğiz. Biz bir adama değil; birlikte yapan, birlikte gülen, ortak akılla, ortak emekle işleri kotaran Anadolu insanına güveniyoruz. Bu güvenimiz boşa çıkmayacak. Hep birlikte daha yaşanabilir bir Türkiye ve Gültepe için güçlerimizi birleştirme zamanındayız. Birlikte olursak başaramayacağımız hiçbir şey yok. Biz, çalışır ve başarırız, çünkü biz çalışkan coğrafyanın insanlarıyız. Bu coğrafyanın insanları birlikte iş yapmayı bildikleri gibi birlikte şarkılar söylemeyi, danslar edip halaylar çekmeyi, birlikte omuz omuza eğlenmeyi de bilirler. Şenliğimiz hayırlı olsun. Coşkuyu yükseltelim."

13. Gültepe Rumeli Şenliği müzik grubu Sakoband, solist Sevim Kahya ve Rumelili Semih’in coşku dolu şarkıları ve türküleriyle devam etti. Buca Halk Dansları ekibi de danslarıyla geceye renk kattı. Şenlik, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.