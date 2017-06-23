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23 Haziran 2017 10:55

Konak’ta bayram öncesi tatlıcılara sıkı denetim

Konak Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi şeker ve çikolata satışı yapan işyerlerinde ruhsat, etiketleme ve hijyen kontrolü yaptı.

Konak’ta bayram öncesi tatlıcılara sıkı denetim

23 Haziran 2017 10:55


Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler her yıl olduğu gibi bu Ramazan Bayramı öncesinde de şeker ve çikolata satışı yapan işyerlerlerine yönelik denetimler yaptı. Bayram alışverişine çıkan İzmirlilerin akınına uğrayan Kemeraltı Çarşısı’nda bulunan şekercileri tek tek gezen ekipler, etiketleme, ruhsat ve hijyen kontrolünde bulundu. Tarihi çarşıda yürütülen denetimlerde zabıta ekipleri yasalara uygun satış yapan işyeri sahiplerine teşekkür ederken, merdivenaltı olarak adlandırılan yerlerde üretilmiş ve sokakta satılan kalitesiz ürünler konusunda vatandaşı uyardı.



Denetimler sürecek


Yapılan denetimlerle ilgili konuşan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, belediye olarak halk sağlığını korumakla görevli olduklarını dile getirerek vatandaşlardan sağlıksız ortamlarda üretilen kalitesiz ürünlerden almamaları uyarısında bulundu. “Hemşehrilerimizin mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmeleri bizler için önemli” diyen Pekdaş, “Ekiplerimiz yasal mevzuat ve hukuk neyi gerektiriyorsa onu uyguluyor ancak asıl iş hemşerilerimize düşüyor. Vatandaşımızdan bu konuda daha duyarlı olmalarını ve bayram alışverişlerini yaparken sağlıklarını da düşünmelerini istiyoruz” dedi. Güzel bir bayram dileyen Pekdaş, halk sağlığını tehlikeye atan işletmelere göz yummayacaklarını da belirterek, bayram boyunca da denetimlerin süreceğini söyledi.




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