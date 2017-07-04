Konak’ta belediye meclis toplantısı yapıldı

Toplantıda, CHP Liderinin başlattığı adalet yürüyüşü konuşuldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılan toplantıda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde 19 günü geride bırakan ‘Adalet Yürüyüşü’ konuşuldu. CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı ve büyük bir katılımla giderek büyüyen Adalet Yürüyüşüne destek veren Başkan Pekdaş ve CHP’li meclis üyeleri, toplantıya üzerinde ‘Adalet’ yazan beyaz renkli tişörtler giyerek katıldı. Ankara’dan başlayan ve İstanbul Maltepe’de sona erecek olan yürüyüşe farklı zamanlarda katılarak Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüyen Başkan Pekdaş, bu kez İzmir’den ‘Adalet’ taleplerini dile getirdiklerini söyledi.

Pekdaş, meclis açılışında yaptığı konuşmada 19’ncu günü geride bırakan yürüyüşün yurt içi ve yurt dışında büyük ses getirdiğini belirterek, “Türkiye’nin bağımsız yargıya, ifade özgürlüğüne, hukukun üstünlüğüne ve herkes için adalete sahip bir hukuk devleti olması en büyük isteğimizdir. Kalkınma ve gelişme ancak adaletin olduğu bir ülkede mümkündür. Adalet hava ve su kadar önemlidir. Bu nedenle Adalet Yürüyüşüne katılanlara da buradan selam gönderiyoruz” dedi.

Başkan Pekdaş’ın konuşmasının ardından meclis gündemine gelen önergeler görüşüldü. Oturumda Konak Belediyesinin temmuz ve ağustos ayı temasının yürüyüşe atıfta bulunularak ‘herkes için adalet’ olarak belirlenmesi yönündeki önerge de görüşerek kabul edildi.

Öte yandan İzmir Gazeteciler Cemiyeti ile Konak Belediyesinin ortaklaşa düzenleyeceği ‘Eflatun Nuri İfade ve Basın Özgürlüğü Ulusal Karikatür Yarışması’ ile ilgili komisyonlardan gelen rapor da oy çokluğuyla kabul edildi. Başkan Sema Pekdaş yarışmada dereceye girenlere verilecek ödüllerin toplam tutarını açıklayarak, düşük bütçelerde yapılan yarışmaya ‘kamu zararı’ doğacak iddiasıyla ret oyu verilmesini eleştirdi. Pekdaş, sanata ve sanatçıya verilen desteğin asla kamu zararı olmadığını dile getirdi.