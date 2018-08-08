Konak’ta bin 600 minik yaz okulundan faydalandı

Yaz okullarında kurslar, Konak Belediyesi’nin Ballıkuyu, Eşrefpaşa, Hatay, Gültepe, Aziziye, Kadriye ve Zeytinlik Semt Merkezleri ile Güzelyalı, Selahattin Akçiçek ve Türkan Saylan Kültür Merkezleri, Ziya Zişan Saadet Aytulun İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Dario Moreno Sanat Merkezi’nde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı grupta verildi. Öğrenciler eğlenceli matematik, eğlenceli bilim, uzay ve astronomi, nefes-beden-denge, benim filmim, müzik, görsel sanatlar, felsefe, dans ve mahalli oyunlar gibi birbirinden farklı derslerle hem öğrendi hem eğlendi. Eğitimler konunun uzmanları tarafından verildi.

Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe olmak üzere haftada dört gün verilen derslere büyük bir istekle gelen minikler için deneysel çalışmaların yapıldığı atölyeler düzenlendi. Öğrenciler uzay ve astronomi dersinde parka çıkarak teleskopla güneşi yakından görme fırsatı bulurken, eğlenceli bilim dersinde genleşme, basınç, merkez kaç gibi fizik oluşumlarını deneylerle öğrendi. Matematik dersinde daha çok simetri gibi kavramları deneysel çalışmalarla öğrendi. Kursa gelen miniklerin yanı sıra aileleri de mutlu eden yaz okulu sayesinde çocuklar sorgulamayı, kendini ifade etmeyi, sorunlara çözüm odaklı yaklaşmayı öğrendi. Öğrencinin uzak durduğu, zor olduğuna dair ön yargıyla yaklaştığı matematik dersini bile eğlenceli matematik sayesinde sevdi. Keyifli bir yaz geçiren çocuklar, hem eğlendi hem öğrendi.