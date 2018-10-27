Konak'ta Cumhuriyet coşkusu şölene dönüştü

Konak Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Moğolları konserine katılanlar Cumhuriyet coşkusunu dans edip, şarkılar söyleyerek çoğalttılar.

İzmir'in merkez ilçesi Konak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye'nin müzik gruplarından Moğollar sahne aldı. Cumhuriyet'in 95. yılı dolayısıyla Konak Belediyesi'nin ev sahipliğinde Göztepe Denizatı Parkı'nda gerçekleşen konserde coşku şölene dönüştü. Müzik sanatında 50 yılı geride bırakan Moğollar'ın her biri efsaneleşmiş ezgi ve şarkılarına alanda toplanan binlerce Konaklı hep bir ağızdan eşlik etti.

Usta müzisyen Cahit Berkay öncülüğünde sahne alan grup Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hatun, Devlerin aşkı gibi unutulmaz filmlerim müzikleriyle başladıkları konserde Moğollar Ölüler Altın Takar mı, Toprak Ana, Ateş ve Duman şarkılarıyla devam etti. Bir dönem müzikte yol arkadaşlığı yaptıkları merhum Barış Manço ve Cem Karaca'nın da şarkılarıyla anıldığı gecede ‘Bir şey Yapmalı' şarkısını seslendirirken biranda izleyenlere sürpriz yaparak İzmir Marşı'nı dile getirmeye başlayan grup büyük alkış aldı. Güzelyalı sahilini dolduran kalabalık söylenen şarkılar eşliğinde Cumhuriyet coşkusunu sonuna kadar yaşandı.

"Özgürlükler şehri İzmir"

Gecede konuşan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, müzikte 50 yılı geride bırakan Moğollar grubuna teşekkür ederek söze başladı. Bu yıl cumhuriyet coşkusunu şarkılar söyleyip, dans ederek kutlamak istediklerini dile getiren Pekdaş, “Cumhuriyet'in tam demokrasi olması için bayrağı hep yükseklerde tutuyoruz. Bu şehrin ruhunda direniş var, bu şehrin ruhunda emperyaliste geçit yok. Emperyalist işgale karşı ilk kurşunu atanlar nasıl ki bu ülkenin bağımsızlık mücadelesini yükseltmek için ilk adımı attılarsa bugün de İzmir'in üzerinde böyle bir sorumluluk var. Çünkü bu şehir özgürlükler şehri Biz kadınlar ve erkekler el ele kol kola şarkılar söylüyor, kol kola geziyoruz. Sizler kadınları yönetici seçiyorsunuz bu şehirde Bu şehrin ruhu başka. İşte Türkiye'nin ihtiyacı olan da bu” dedi.

“Zeytin ağacı gibi ölümsüz olun”

Herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Başkan Pekdaş, sözlerini Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet mücadelesi vermiş değerlere teşekkür ederek sürdürdü. Pekdaş, hukukun, demokrasinin, laikliğin, insan haklarının, çevre haklarının korunması için hep birlikte mücadeleye devam etmek gerektiğini sözlerine ekledi. Konuşmasının sonunda Moğollar grubuna sanattaki 50. yılları anısına zeytin ağacı fidanı hediye eden Pekdaş, “Zeytin ağacı gibi ölümsüz olun” diyerek teşekkürlerini sundu. Cahit Berkay da sahnede aldığı hediyeler içinde en ilginci ve en muhteşemi olduğunu belirterek teşekkür etti.