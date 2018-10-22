Konak'ta Cumhuriyet coşkusu sürüyor

Konak Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi mahallelerde başlattığı kutlama etkinlikleri sürüyor.

Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşatan etkinliklerin son adresi Zeytinlik Mahallesi'nde Şenel Aksu Parkı oldu. ‘Cumhuriyet Coşkusuyla Çoğalıyoruz' adıyla duyurulan etkinliklere Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da katıldı. Pekdaş, kutlamaların yapıldığı parka gelişinde Mahalle Muhtarı Kamil Soydam ve mahalle sakinlerinin sevgi gösterileriyle karşılandı. Alanda toplananların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Başkan Pekdaş, Cumhuriyet coşkusunu paylaşarak çoğaltmak için bu etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

Zeytinlik Mahallesi sakinlerine seslenen Pekdaş, kent merkezine çok yakın olan Zeytinlik'in aynı zamanda tarihiyle de zengin bir mahalle olduğunu belirterek, “Biz göreve geldiğimizde ‘adalet' dedik ve ‘Konak'ın bütün mahallelerine eşit hizmet vermek için yola çıktı. Her hemşehrimizin istisnasız, kendini eşit ve ayrıcalıklı hissedeceklerini, Konak'ta yaşıyor olmaktan dolayı mutlu olacaklarını söylemiştik. Çalışmalarımızı bu yolda sürdürdük ve çok yol aldık. Zeytinlik'te de bu kapsamda bir semt merkezi açtık. Şimdi çalışmalarımızı imar uygulamalarıyla geliştirerek devam etmeyi düşünüyoruz” dedi.

“Atatürk'e çok şey borçluyuz”

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 95 yıl önce kurduğu Cumhuriyet'in aynı zamanda bir kadın devrimi olduğunu dile getiren Pekdaş, “Kadınlar olmadan olmaz. Kadınlar öğretmen olsunlar, mühendis, doktor olsunlar Bir toplumun yarısı olan kadınlar toplumsal görevlerde olmadığı sürece eşitlik, özgürlük sağlanamaz. Kadınların eşit yurttaş olması için önümüzü açan Atatürk'e çok şey borçluyuz. Kız çocuklarımız için de iyi bir gelecek hayal ediyoruz. Onların da ayakları üzerinde durmasını istiyoruz. Cumhuriyet'i bu nedenle coşkuyla kutlamak istiyoruz. Cumhuriyet bu ülkede bizi özgür yurttaş olarak yaşama hakkı verdi. Kadınlara eşit yurttaşlık hakkı verdi. Birlikte coşkuyla kutlayalım. Birlikte kutlayalım, dans edelim, halay çekelim istedik. Cumhuriyet'i sonuna kadar yaşatmak istiyoruz. Çünkü halkın kendisini yönetmesi önemli. Biz birlikte güçlüyüz” diye konuştu.

Dans ve şarkılarla eğlendiler

Konak Belediyesi'nin Cumhuriyet Coşkusuyla Çoğalıyoruz adıyla mahallelerde başlattığı kutlamaların Zeytinlik ayağı da büyük coşkuya sahne oldu. İlk olarak Grup Aksak Ritim popüler şarkılarla mahalle sakinlerinin karşısına çıktı. Daha sonra Grup Smyrna'nın birbirinden hareketli ve sevilen pop şarkılarıyla devam eden kutlamalar pantomim gösterisiyle sürdü. Mahalle sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte Gizem Yazar ve Berk Fermancı ile Deniz Aksoy ve Nilda Şerbetçioğlu'nun salsa gösteri beğeniyle izlendi. Son olarak Grup Odak izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Etkinlikte çocuklar da unutulmadı. Tahta bacaklı palyaçolarla keyifli oyunlar oynayan çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır da ikram edildi. Gün boyu sıcak içecek, kurabiye ve lokma servisi de edildi. Konak Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına 27 Ekim'de Güzelyalı Fuat Göztepe Parkı'nda düzenlenecek etkinlikle devam edilecek.