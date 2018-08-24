Konak’ta evler pırıl pırıl oluyor

Gelen talepler üzerine uygulamaya geçirilen proje kapsamında yalnız yaşayan, yaşlı ve hasta vatandaşların evleri Konak Belediyesi ekiplerince dip bucak temizliyor. Temizlik evle de sınırlı kalmıyor talep edenlere ücretsiz berber ve kuaför hizmeti de veriyor. Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde başlatılan hizmet kapsamında Konak sınırları içinde yaşayan, bakıma muhtaç, kimsesiz, yaşlı ve engelli vatandaşların evleri görevli ekiplerce belirli günlerde tepeden tırnağa ücretsiz olarak temizliyor.

Tepeden tırnağa temizlik yapılıyor

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce yapılan incelemeler sonucunda belirlenen ihtiyaç sahibinin evine 4 kişilik ekip sabah saatlerinde giderek işe başlıyor. Hijyen kuralları gözetilerek çalışan görevliler tüm evi en ince ayrıntısına kadar temizliyor. Camlar, kapılar siliniyor, eşyaların toz alınıyor, yerler süpürülüyor, tuvalet, banyo ve mutfak hijyen sağlayıcı malzemelerle temizleniyor. Ev sahibinin gözetiminde ev pırıl pırıl hale geliyor. Ekipler kısa sürede ev sahibine evi tertemiz teslim ediyor.

Yeni başlayan hizmet ilk olarak Konak’ın Levent Mahallesi’nde oturan 70 yaşındaki Sevim Örsçelik’in evinde uygulandı. Ekipler Örsçelik’in evini en iyi şekilde temizledi. Bel ve boyun fıtığının yanı sıra pek çok rahatsızlığı da olan, tek başına yaşayan Örsçelik,rahatsızlığı nedeniyle ayakta durmakta zorluk çektiği için ev temizliğini uzun zamandır yapamadığını belirterek bu sayede büyük bir ihtiyacın giderildiğini belirtti. Hizmeti sağlayan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’a ve temizlik ekibine teşekkür eden Örsçelik, pırıl pırıl olan evinin keyfini yaşadı. Konak Belediyesi’nin ücretsiz ev temizliği hizmeti kapsamında ekipler her gün iki ev temizliği yapacak. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce hazırlanan liste doğrultusunda belirlenen gün ve saate vatandaşların evine gidilerek temizlikler yapılacak.