Konak'ta 'Geleneksel Lezzetler Sağlıklı Nesiller' projesi

‘Geleneksel Lezzetler Sağlıklı Nesiller' adlı proje sayesinde bu yıl başlayan minik öğrencilere, Türk mutfağının geleneksel lezzetleri tarhana ve erişte armağan ediliyor.

Yaz ayları boyunca ilçedeki okulların tadilatını yapan Konak Belediyesi, eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilere yönelik yardımlara da hız verdi. Her yıl yapılan kırtasiye ve spor malzemesi yardımı haricinde belediye, bu yıl ilk kez minik öğrenciler için tarhana ve erişte paketleri armağan ediyor. 'Geleneksel Lezzetler Sağlıklı Nesiller' projesi kapsamında ilk dağıtımlar Mehmet Lütfiye Dönmez, Kıbrıs Şehitleri ve Nuri Öz ilkokullarında yapıldı. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın da katıldığı ilkokul birinci sınıf öğrencilerini kapsayan dağıtımlarda tarhana veerişteli yanında okusunlar diye masal kitabı da armağan edildi.

Bu yıl okula başlayan minikler hediyeler için de Başkan Pekdaş'a teşekkür etti. Pekdaş, çocuklara sağlıklı beslenmeleri ve güne kahvaltı ederek başlamaları konusunda uyarılarda bulunarak, "Sizler sağlıklı beslenin diye ev yapımı tarhana ve erişte hediye ediyoruz. Çok çalışın, çok okuyun ve meslek sahibi olun. Gelecek sizsiniz, bu ülke size emanet” dedi. Proje hakkında bilgi de veren Başkan Pekdaş, üretici kadınlar tarafından hazırlanan tarhana ve erişteleri ilkokul çocuklarına armağan ederek onların geleneksel lezzetlerle beslenmelerine katkı koymak istediklerini söyledi. Böylece hem sağlıklı nesiller yetişmesini sağlayacaklarını hem de üretici kadınlara ufak da olsa bir katkı koymayı amaçladıklarını dile getirdi.