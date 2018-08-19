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19 Ağustos 2018 12:29

Konak’ta gönülden bayramlaşma

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Kurban Bayramı öncesi belediye bünyesinde hizmet veren semt merkezlerinde düzenlenen bayramlaşma törenlerine katıldı.

Konak’ta gönülden bayramlaşma

19 Ağustos 2018 12:29



Kurban Bayramı öncesi farklı noktalardaki semt merkezlerini ziyaret eden Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, kursiyerlerin hem bayramını kutladı hem de onlarla bol bol sohbet edip, taleplerini dinledi. Bayramlaşmalara ilk olarak Cici Park içinde yer alan Erşefpaşa Semt Merkezi’nden başlayan Başkan Pekdaş’ı burada kadınların yanı sıra minik kursiyerler karşıladı. Konak Belediyesinin yaz okuluna gelen çocuklar etkinlikte sergiledikleri dans gösterileriyle beğeni topladı. Mini gösteri Başkan Pekdaş’ın yanı sıra izleyenlerden bol bol alkış aldı.



Kadınlar anlattı başkan dinledi


Bayramlaşma turunu Aziziye Semt Merkezi’yle sürdüren ziyaret eden Başkan Pekdaş, burada da kursiyerlerin bayramını kutladı. Bu yıl açılmasına rağmen kısa sürede bölge halkından yoğun talep gören semt merkezine uğrayan Başkan Pekdaş, burada mahalleli kadınları dinledi. Bayramlaşma turlarının sonuncusunu Halilrıfat semtindeki Ziya Zişan Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi’ne uğradı. Burada da kursiyerlerle bayramlaşan Pekdaş, herkese sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram diledi.




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