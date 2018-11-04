Konak'ta hastanede yangın

İzmir'in Konak ilçesinde bir hastanede yangın çıktı. Acil Servis'in bulunduğu binadaki 26 hasta poliklinik binasına nakledildi.

Yangın, saat 21.30 sıralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nin Acil Servis binasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, UPS odasını soğutan klimanın arızalanması kaynaklandığı tahmin edilen yangını fark eden hastane görevlileri durumu 110 İtfaiye ekipleri ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Hastanenin Başhekim Vekili Ali Serdar Pedükcoşkun, yangın nedeniyle duman çıktığını ve bir yere sıçramadığını belirterek, "Yangın diyemeyiz, bir duman, UPS odasındaki klimadan çıktığı öngörülüyor. Ne çalışan ne de hastalar yönünden sağlık açısından en ufacık risk yok. Hepsi şu anda bahçede. Poliklinik binamız hem dumandan hem de kokudan tamamen izole olduğu için, hastalarımızı oraya transfer ediyoruz. 26 hastamız vardı. Hepimize geçmiş olsun" diye konuştu.