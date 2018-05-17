Konak’ta ilk iftar sofrası Halkapınar’da kuruldu

Mahalle sakinlerinin yoğun katılım gösterdiği iftar sofrasında bu yıl da bereket, dayanışma ve kardeşlik ruhuyla lokmalar paylaşıldı.

Birlikte oruç açan Halkapınar sakinlerine Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe Başkanı Çağrı Guruşçu, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları da eşlik etti. Başkan Pekdaş, iftar yemeği öncesi sokakta kurulan masaları tek tek gezerek, mahalle sakinlerine hayırlı Ramazanlar diledi.

Okunan ezanın ardından aynı sofrayı paylaşan mahalle sakinleri Konak Belediyesince ikram edilen çorba, İzmir köfte, pilav, ayran ve tatlıdan oluşan iftar menüsüyle oruçlarını açtı.

“Filistin’de olanlar yüreğimizi yakıyor”

Yemek sonrası mahalle sakinlerine seslenen Başkan Sema Pekdaş, Filistin halkına yapılan zulme karşı tepkisini dile getirdi. Bu Ramazan’a Gazze’den gelen ölüm haberlerine üzülerek girdiklerini söyleyen Pekdaş, “Ramazan’ın hemen öncesinde Filistin’de Müslüman kardeşlerimiz öldürüldü. Ölenlerin sayısı 60’ı geçti. Binin üzerinde yaralı var. Dünyada savaşın olduğu, Ortadoğu’da insanların birbirini öldürdüğü bir dönemden geçiyoruz. Bu bizim yüreğimizi kanatıyor. Dünyada barış olsun, ülkemizde barış olsun, birlik ve düzen olsun, bu bereketimiz hep sürsün istiyoruz. Çünkü büyük Atatürk, ‘Yurtta sulh, dünyada sulh’ demiş. İşte biz bu sulh için birlikte mücadele etmek ve bereketimizi birlikte çoğaltmak zorundayız” dedi.

“Bu şehrin zenginliğini büyütmek görevimiz” diyen Pekdaş, Ramazan ayının buna en iyi vesile olduğunu söyledi. Pekdaş, “Çocuklarımız burada barış içinde yaşasın, huzurlu bir Türkiye’de büyüsün istiyoruz. Cebimizdeki para durduk yere eksilmesin, değerli olsun. İnsanlar birbirine düşman olarak bakmasın. Elbette hepimizin farklı fikirleri, düşünceleri olabilir. Ama bu güzel coğrafyada, Türkiye’de bir arada yaşıyoruz ve bir arada yaşamanın kıymetini bilelim. Huzurlu bir yaşamda çocuklarımızı büyütmek varken, birbirimize husumet beslemeye gerek yok. Ramazan bereketiyle gelsin. Ramazan dayanışma duygusuyla gelsin. Kardeşliğimizi pekiştirsin, ülkemizi aydınlatsın. Hepinizin bereketi daim olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ramazan sofrası, sahnelenen Ramazan gösterileriyle şenlendi. Hacivat-Karagöz, sihirbazlık ve Ortaoyunu gösterileriyle renklenen davette çocuklara pamuk şeker ve şerbet ikramı da yapıldı. Konak Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ilçenin farklı noktalarında kuracağı iftar sofralarıyla Konaklıları aynı sofrada buluşturmaya devam edecek.