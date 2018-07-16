Konak’ta kadınlar güne parkta sporla başlıyorlar

Her yaştan ve her kesimden vatandaşın buluşma merkezi olan parklar, Konak’ta sporun da merkezi haline geldi. Özellikle havaların ısınmasıyla ücretsiz spor kursları salonlardan parklara taşındı. Konak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğüne bağlı 10 spor merkezinden biri olan Güzelyalı’daki Mehmet Ali Akman Semt Merkezi kursiyerleri, spor derslerini bir süredir merkezin önünde yer alan Mehmet Ali Akman Parkı’nda yapıyor.

Merkezde verilen spor kursuna katılan semt sakini kadınlar güne sporla başlarken, eğitimlere sabah saat 08.00’de start veriliyor. Peş peşe birer saat olmak üzere günde üç gruba verilen derslere toplamda 600 kadın katılıyor. Sabah serinliğinde ağaç gölgesinde spor eğitmeni Nur Üzümcü eşliğinde bir saat sıkı bir şekilde aerobik, step ve plates eğitimi alan kadınlar hem sosyalleşme olanağı yakalıyor, hem de spor yaparak zinde kalıyor.

Kadınların pek çoğu Mehmet Ali Akman Semt Merkezi’nde verilen spor kursu sayesinde sporla tanıştığını itiraf ederek, vücudunun esneklik kazandığını, hantallıktan kurtulduğunu ve sporun hayatına girmesinden mutlu olduklarını dile getirdi. Kursiyerlerden Bircan Özden ve Filiz Bingör özellikle güne sporla başlamanın büyük keyif olduğunu ifade ederek, kaslarının esnediğini böylece eskiden yapmakta zorlandıkları pek çok hareketi artık kolaylıkla yaptıklarını söyledi.