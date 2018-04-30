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30 Nisan 2018 15:55

Konak’ta miniklerden futbol şenliği

Konak Belediyesi ile İzmir’in köklü kulüplerinden Göztepe Spor Kulübü işbirliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkenlikleri kapsamında ‘U12 Futbol Şenliği’ düzenlendi.

Konak’ta miniklerden futbol şenliği

30 Nisan 2018 15:55


Konak Belediyesi’nin Halkapınar Spor Tesisinde gerçekleştirilen etkinlik eğlencenin ve rekabetin yanı sıra dostluğun da öne çıktığı bir futbol şölenine sahne oldu. 8 takımın mücadele ettiği futbol şenliğine; Çamdibi Spor Kulübü, Forbes Torbalı Spor Kulübü, Genç Özgür Spor Kulübü, Göztepe Spor Kulübü, Konak Belediyespor, Pınargücü Spor Kulübü, Torbalıgücü Spor Kulübü ile Yamaçgücü Spor Kulübünden minik futbolcular katıldı.


Çekişmeli geçen maçlar sonunda sadece galibiyet kazananlara değil katılan tüm minik futbolculara madalya verildi. Törene katılan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, yeni açılan Halkapınar sahasının böylesine anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, turnuvada mücadele eden minik futbolcuları kutladı. Şenliğe katılanlara günün anısına madalya sunan Pekdaş, sporun birleştirici bir gücü olduğunu söyledi. Spor yapanların hem bedenen hem de zihnen geliştiğini dile getiren Pekdaş, çocuklardan hayatlarından sporu eksik etmemelerini istedi. Başkan Pekdaş ayrıca ders çalışmaları öğüdünde de bulundu.




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