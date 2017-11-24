Konak’ta öğretmenler ter döktü, şampiyon takım belli oldu

Konak ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki okullarda görev yapan öğretmenlerin yeşil sahada buluştuğu turnuvanın finalinde Konak Ömer Zeybek Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kıbrıs Şehitleri Orta Okulu öğretmenleri karşı karşıya geldi. Halı sahada ter döken öğretmenlere saha kenarındaki öğrenciler ve meslektaşları da destek verdi. Turnuvaya katılan öğretmenler hem stres attı, hem de yeşil sahalardaki yeteneklerini gösterme fırsatı buldu. Keyifli geçen etkinliğin ödül töreni Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın katılımıyla yapıldı.

Konak Ömer Zeybek Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyon

Toros Halı Saha Tesislerinde oynanan final maçını 6-3’lük skorla Konak Ömer Zeybek Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi kazandı. Maçta her iki takım da elinden gelen en iyi mücadeleyi sahaya yansıtırken, iki okulun öğretmenleri de fair-play ruhunu elden bırakmadı. Kazananın değil dostluğun ön plana çıktığı maçın sonunda her iki takım da birbirlerini tebrik etti. Maç sonunda kazanan takımda yer alan öğretmenleri ilk kutlayanlar mücadele boyunca desteğini eksiltmeyen öğrencilerden geldi. Öğretmenler kupalarını alırken öğrencileri de en az onlar kadar sevindi. Konak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünce organize edilen turnuvanın üçüncülük kupasını ise Konak Anadolu Lisesini 12-4’lük skorla geçen Barbaros Hayrettin İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri kazanırken, turnuvanın gol kralı Ömer Zeybek Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Aykan Tülengen oldu. Turnuvada dereceye giren öğretmenlere madalya ve kupaları Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş tarafından verildi.

24 Kasım Öğretmenler Gününü sporun birleştirici gücüyle kutlamak istediklerini belirten Başkan Pekdaş, düzenlendikleri futbol turnuvasına katılan tüm öğretmenlere teşekkür etti. Başkan Pekdaş, “Öğretmenlerimizi yılda bir gün değil, her gün anmayı, onlarla el ele kol kola olmayı istiyoruz. Onlara teşekkürümüzü çeşitli şekillerde dile getiriyoruz. Düzenlediğimiz bu futbol turnuvası da bu teşekkürlerin bir göstergesiydi. Katılan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca bize emek veren tüm öğretmenlerimizin de ellerinden öpüyorum. Bağımsız fikirli, özgür düşünceli gençler ve nesiller için onlara muhtacız. Çünkü onlar özgürce düşünen beyinler oluşturduğu ölçüde ülkemiz ilerler ve dünya ile yarışır. Bir çocuklarımızı ve gençlerimizi dünyayla yarışan nesiller olarak yetiştirmek istiyoruz. Bu görev de öğretmenlerimizin. Ben başta Başöğretmenimiz Büyük Atatürk olmak üzere bize emek veren bütün öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum ve onlar için büyük bir alkış istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar” dedi.