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13 Temmuz 2018 12:23

Konak’ta örnek buluşma

İzmir’in Konak ilçesindeki Alsancak’ta, İrfan Boyuer Sokak esnafı ile sokak girişindeki binayı yıkarak otele dönüştürmek isteyen firma yetkilileri aynı masa etrafında buluşarak, gelecekte yaşanabilecek olası sorunların çözümünü sağlandı.

Konak’ta örnek buluşma

13 Temmuz 2018 12:23


İzmirlilerin dönerciler sokağı olarak da bildiği İrfan Boyuer Sokak’ta hizmet veren restoranlardan birinde gerçekleşen buluşmaya Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın dışında sokak esnafı ve inşaatı yapan firmanın temsilcileri katıldı. Otele dönüştürülecek binada yürütülecek inşaat çalışmaları sırasında esnafın ve vatandaşların sorun yaşamaması amacıyla düzenlenen toplantıda görüş ve öneriler alındı. Başkan Pekdaş, yaya trafiğinin gün boyu yoğun olduğu sokakta yapılacak çalışmaların esnafı mağdur etmemesi konusunda otel sahiplerine çağrıda bulundu. Pekdaş, bina yıkım ve yapım işlerinin çevre esnafına ve müşterilerine zarar vermeden, toz ve gürültü kirliliği yapılmadan yürütülmesini istedi. Görüşmede, inşaat firmasından duyarlı olunması konusunda söz alan Pekdaş, inşaat ruhsatının verilmeden önce tarafların karşılıklı konuşup anlaşmasının komşuluk hukuku açısından önemli olduğunu söyledi. Karşılıklı güven anlayışıyla sürdürülecek anlaşma kapsamında 20 günlük yıkım işleminin ardından hızla temel atılacağı belirtildi. Yaklaşık 15 ay sürecek çalışmalar sırasında çıkan moloz ve hafriyat atıkları esnaf ve vatandaşlar rahatsız edilmeden anında kaldırılacağı ifade edildi.



İki tarafın da memnun olacağı bir çözüm bulduk"


Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, hem sokak esnafının hem de İzmir’e yeni bir turizm tesisi kazandırmak isteyen firma yetkililerine teşekkür etti. Belediye olarak iki tarafı da dinleyip, sorunu aynı masa etrafında çözüme kavuşturmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Pekdaş, “Alsancak İzmir’in en önemli eğlence merkezi. Bu sokaklarda her gün yüz binlerce hemşehrimizi ağırlıyoruz. Buraları aynı zamanda kentin tarihi yerleri. Geçmişten günümüze gelen izleri taşıyor. Bu yerlerin düzenlenmesi, yeniden kent yaşamına kazandırılması gerekiyor. Ama bu arada da komşuluk hukukunu ön planda tutmamız gerekiyor. Burada iş yapan esnaf var. Bizim, sorunları komşuluk statüsünde çözmemiz lazım. Otel inşası bittiğinde kente gelen konuklar burada ağırlanacak. Bu nedenle önemli bir işlevi olacak. Elbette bu binayı kente kazandırırken, sokak içindeki esnafın da mağdur edilmemesi gerekiyordu. Yaptığımız görüşme sonrası iki tarafın da memnun olacağı bir çözüm bulduk. Ben hem esnaf arkadaşlarımıza hem de bina sahiplerine teşekkür ediyorum. Bu anlayışı gösterdikleri için” dedi.




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