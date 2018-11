Konak'ta Paylaşan Kentler Zirvesi

Malatya, Yozgat ve Denizli'den gençlerin katılımıyla İzmir'de gerçekleştirilen Paylaşan Kentler Zirvesi'nde konuşan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, "Yerelin önünün açılması gerekirken maalesef gittikçe merkezileştirilen bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu da yurttaşı yok sayıyor. Yurttaşın olmadığı yerde kul olur, adalet olmaz, demokrasi olmaz" dedi.

Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen proje kapsamında 2017 yılında Uluslararası ağa dönüşen Sharing Cities (Paylaşan Kentler) hareketine dahil olan Konak Belediyesi, proje kapsamında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Paylaşan Kentler Zirvesi adıyla gerçekleşen organizasyona Konak'ın yanı sıra proje ortakları; Malatya'nın Hekimhan, Denizli'nin Bozkurt ve Yozgat'ın Bahadın ilçelerinden gelen gençler katıldı. Dört kentin gençlerini buluşturan zirvede gün boyu süren toplantılar sonunda bir sonuç bildirgesi yayınlandı.

Gençlerin paylaşım ekonomisine katılması, zaman değişimi sağlanarak kentlilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan proje kapsamında düzenlenen zirveye; Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın yanı sıra Hekimhan Belediye Başkanı Ali Seydi Millioğulları ile Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik de konuşmacı olarak katıldı. Hekimhan Belediye Başkanı Ali Seydi Millioğulları, paylaşan kent kavramının önemli bir kazanç olduğunu dile getirerek, kendilerini projeye dahil eden Konak Belediyesi'ne ve Başkan Sema Pekdaş'a teşekkür etti. Millioğulları, proje sayesinde birbirlerinden örnek alacakları çok şey olduğunu gördüklerini söyledi. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik ise ilçede gerçekleştirdikleri projelerin kısa bir sunumunu yaparak başladığı konuşmasında, “Ne mutlu ki bize; Bozkurt ilçesinin adını Mustafa Kemal Atatürk vermiş. Ege Bölgesi'nin sıcaklığını, iç Anadolu'nun kararlılığını, muhacir kültürünün misafirperverliğini, Yörük halkının da çalışkanlığını mozaik halinde barındıran bir ilçeyiz. Terk edilen değil, tercih edilen bir ilçenin belediye başkanı olmaktan da gurur duyuyorum" diye konuştu. Çelik, üreten değil, üretken bir belediye olduklarını, popülist politikalar yerine ilçenin geleceğini inşa eden üretken politikalarla belediyecilik yapmaya çalıştıklarını söyledi.

"Önceliğimiz yurttaşlık hukukunu öne çıkarmak olmalıdır"

Son konuşmayı aynı zamanda etkinliğin ev sahipliğini de yapan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş yaptı. Her bölgenin olduğu gibi her kentin ve ilçenin de kendine has özellikleri ve sorunları olduğunu dile getiren Pekdaş, yerelin sorunlarının çözümünün merkezden tek bir kanunla olamayacağını, bunun için yeni yollar aranması gerektiğini vurguladı. "Önceliğimiz yurttaşlık hukukunu öne çıkarmak olmalıdır" diyen Pekdaş şöyle konuştu:

"Yerelin önünün açılması gerekirken maalesef gittikçe merkezileştirilen bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu da yurttaşı yok sayıyor. Yurttaşın olmadığı yerde kul olur, adalet olmaz, demokrasi olmaz."

Paylaşan kentler tanımının önemli olduğuna dikkat çeken Pekdaş, yürütülen projenin dayanışmayı güçlendiren bir başlangıç olduğunu belirterek, "Bu işbirliğini bulunduğumuz yerlerden devam ettirmemiz gerekiyor. Bu güzel başlangıçların iyi sonuçlar doğuracağına inanıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından zirve, "Gençler nasıl bir kent hayal ediyor?" başlıklı panelle sona erdi. Konak'tan ve diğer ilçelerden gelen gençler tek tek söz alarak hayal ettikleri kentleri anlattı.