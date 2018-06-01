Konak’ta Ramazan’ın ruhuna uygun iftar

Başkan Pekdaş’ın ev sahipliği yaptığı iftar davetine Konak Kaymakamı Mehmet Eriş, eşi Gülşen Eriş’in yanı sıra İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, Konak İlçe Emniyet Müdürü Hakan Metin, Konak Müftüsü Hasan Hayri Yaşar ile semavi dinlerin temsilcileri, oda ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri, ilçede görevli il müdürleri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve bürokratların da yer aldığı 200’e yakın davetli katıldı. Başkan Sema Pekdaş, iftar öncesi tüm konukları tek tek karşıladı. Dayanışma ve hoşgörü mesajlarının verildiği iftar yemeğine katılan davetliler Konak Müftüsü Hasan Hayri Yaşar’ın okuduğu ezan ve duanın ardından orucunu açtı. İftarda konuklara çorba, paçanga böreği, hünkar beğendi ve Kemalpaşa tatlısından oluşan menü ikram edildi. Konak Belediyesinin bereket ve kardeşlik iftarı İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan’ın okuduğu dua ile son buldu.