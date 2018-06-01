Diğer
Kategoriler
01 Haziran 2018 11:25

Konak’ta Ramazan’ın ruhuna uygun iftar

Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede iftar sofrası kurarak Konaklılarla aynı sofra etrafında bir araya gelen Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, bu kez ilçenin bürokrasi, siyasi ve dini temsilcileriyle kardeşlik sofrasında buluştu.

Konak’ta Ramazan’ın ruhuna uygun iftar

01 Haziran 2018 11:25



Başkan Pekdaş’ın ev sahipliği yaptığı iftar davetine Konak Kaymakamı Mehmet Eriş, eşi Gülşen Eriş’in yanı sıra İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, Konak İlçe Emniyet Müdürü Hakan Metin, Konak Müftüsü Hasan Hayri Yaşar ile semavi dinlerin temsilcileri, oda ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri, ilçede görevli il müdürleri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve bürokratların da yer aldığı 200’e yakın davetli katıldı. Başkan Sema Pekdaş, iftar öncesi tüm konukları tek tek karşıladı. Dayanışma ve hoşgörü mesajlarının verildiği iftar yemeğine katılan davetliler Konak Müftüsü Hasan Hayri Yaşar’ın okuduğu ezan ve duanın ardından orucunu açtı. İftarda konuklara çorba, paçanga böreği, hünkar beğendi ve Kemalpaşa tatlısından oluşan menü ikram edildi. Konak Belediyesinin bereket ve kardeşlik iftarı İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan’ın okuduğu dua ile son buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç