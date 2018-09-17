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Konak'ta ücretsiz kurslar

Konak Belediyesi’nin her yıl binlerce yetişkin ve çocuğa yönelik düzenlediği ücretsiz kültür-sanat kurslarına ön kayıtlar başladı.

Konak Belediyesi'nin her yıl binlerce yetişkin ve çocuğa yönelik düzenlediği ücretsiz kültür-sanat kurslarına ön kayıtlar başladı. Kurslardan faydalanmak isteyenler 28 Eylül'e kadar belediyenin Güzelyalı Nazım Hikmet, Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek ve Alsancak Türkan Saylan kültür merkezlerine giderek başvuru yapabilecek.


Bu yıl da resimden seramiğe, müzikten tiyatroya, danstan fotoğrafçılığa, satrançtan ahşap boyamaya kadar 21 farklı branşta verilen kurslara 7'den 70'e her yaştan kursiyer katılabilecek. Ücretsiz kurslar yeteneklerini keşfetmek veya var olan yeteneklerini geliştirmek isteyenlere kucak açacak.


Konak Belediyesi'nin Güzelyalı, Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek ve Alsancak Türkan Saylan kültür merkezlerinde verilecek kursların başvuruları 28 Eylül'de sona erecek. Uzman eğitmenler tarafından verilecek olan dersler 8 Ekim'de başlayacak. Kurslara katılmak isteyenlerin başvurularını kültür merkezlerine giderek yaptırmaları gerekiyor.

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