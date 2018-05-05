Konak’ta ütopya konuşuldu

kez düzenlediği İzmir Felsefe Günleri “Ütopya” konu başlığı altında ilgi çeken panel ve söyleşilere ev sahipliği yaptı.

Konak Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 7. kez düzenlenen İzmir Felsefe Günleri yoğun ilgi gördü. 3-4 Mayıs tarihleri arasında Konak Belediyesi’nin Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi Benal Nevzat Salonunda gerçekleştirilen etkinlikler yoğun katılıma sahne oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün de destek verdiği ve bu yıl “Ütopya” konu başlığı altında gerçekleştirilen etkinliğin açılışına Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü (DEÜ) Edebiyat Fakültesi Dekan Yrd. Doç. Dr. Selma Gülsevin, DEÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Levent Aysever ile çok sayıda davetli katıldı.

İki gün süren etkinliğin ilk gününde kürsüye çıkan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, İzmir Felsefe Günlerine 7. kez ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Felsefenin önemine değinen Pekdaş, “Felsefe önümüzde hep durmalı. Soru sormak ve hayal etmek kadar güzel bir şey yoktur. Çünkü insanı insan yapan en önemli şey soru sorması ve hayal kurmasıdır. Biz bundan hareketle çocuklarla da felsefe atölyesi yapmaya başladık. Geçen hafta da bu çocukların katılımıyla Türkiye’ye de bir ilk olan Filozof Çocuklar Sempozyumunu gerçekleştirdik. Sempozyuma katılan çocuklarla sohbet ettiğimde soru sormayı öğrendiklerini söylediler. Demek ki ilk adımı atmışız. İlk adım önemli. Bu yapılan etkinlikler de bunu sağlayacak” dedi.

“Dünyaya hükmeden bilim”

Başkan Pekdaş’ın ardından Prof. Dr. Yusuf Örnek Teknolojiye Felsefe ile Bakmak konulu bir konuşma yaptı. Örnek’in konuşmasında dile getirdiği konular dinleyicilerin büyük ilgisini çekti. Örnek, “Yeni bir bilim anlayışı var. Artık dünyayı tanıyan değil, dünyaya hükmeden bir bilim anlayışı var” diye konuştu. Açılışın ardından etkinliğin ilk günü “Ütopya, Umut ve Adalet” ana başlığında yapılan panelle sürdü. Konuşmacılar Prof. Dr. Hakan Çörekçioğlu “Ütopya ve Ütopyacılık”, Dr. Toros Güneş Esgün “Yaşam Biçimi Olarak Ütopya” ve Yrd. Doç. Dr. Sezgin Toska ise “Ekokurgu Bağlamında Çevresel Adalet” alt başlıklarını altında konuşmalar yaptı. Oturumun başkanlığını ise Prof. Dr. Solmaz Zelyüt üstlendi.

Hayata felsefi yönden bakış

İzmir Felsefe Günleri’nin ikinci gününde ise “Edebiyatta Ütopya ve Ütopyacılığın Terk edilmesi” masaya yatırıldı. Prof. Dr. Nevzat Kaya “Bilim Kurgu, Karenin Yuvarlaklığı ve Apollon’un Mazoşizmi”, Doç. Dr. Nilsen Gökçen “Kutsal Metinlerden Bugüne Ekotopya”, Yrd. Doç. Dr. Murat Göç ise “Eril Ütopyalar-Eril Distopyalar” alt başlıklarında oldukça ilgi çekici konuşmalar yaptı. Panelin oturum başkanlığını ise Prof. Dr. Kubilay Aysevener üstlendi. Özellikle üniversite öğrencilerinin ve hayata felsefi yönden yaklaşmayı sevenlerin ilgi gösterdiği oturumların kapanışında “Distopyalar, Umutsuzluk ve Umutsuzluğu Aşmak” ana konusu üzerinde duruldu. Oturum başkanlığın Prof. Dr. Levent Aysever’in üstlendiği panelde Dr. Övünç Cengiz “Distopya Üretiminin Felsefi Motivasyonları”, Prof. Dr. Kubilay Aysevener “Gelecek Korkusu: Umutsuzluk” ve Yrd. Doç. Dr. Emre Şan “Sarsılmışların Dayanışması ve Toplumsal Değişim” üzerine düşünceler dile getirildi. Panellerin ardından salonu dolduran konuklar soru sorma imkanı da buldu.