Konak’ta yatırımlar bir bir yükseliyor

Bölgeye değer katacak olan her iki tesisin de yılsonunda hizmete açılması planlanıyor.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, yapımı devam eden Gültepe Spor Salonu ile Toros Sosyal Tesisinde incelemelerde bulundu. İlk olarak eski Toros Pazaryeri’ni yerine inşa edilen Toros Sosyal Tesisine giden Başkan Pekdaş, 11 bin 500 metrekare alanda yükselen tesisin devam eden yapım çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bölgeye değer katacak tesisin yapımın hızla devam ettiğini belirten Başkan Pekdaş, “Bu tesiste sadece pazaryeri olmayacak. Hemşehrilerimiz için spor ve kurs salonları, çocuklar için bir merkez, evlendirme memurluğu, nikah ve düğün salonlarının bulunduğu çok kapsamlı bir tesis inşa ediyoruz. 900 metrekarelik düğün salonu aynı zamanda toplantılar için de kullanılabilecek. Bodrumda ise iki katlı 100 araçlık bir otopark yer alacak” dedi. Pekdaş, yılsonunda hizmete girmesi planlanan sosyal tesisin önünde yer alan Şenel Aksu Parkıyla da bütünleşerek modern bir sosyal yaşam alanına dönüşeceğini söyledi.

Her ayrıntı düşünüldü

Başkan Pekdaş, aynı gün Gültepe Spor Salonu’nun inşaatını da gezdi. Salon sporlarının yanı sıra içerisinde bir halı saha, bireysel spor ve kurs odaları ile 24 araçlık otopark da bulunduran tesisin yapım çalışmalarını yakından inceleyen Pekdaş, Konak Belediyesi’nin ilk spor salonuna çok yakında kavuşacağını söyledi. Pekdaş, kente değer katan yatırımlardan biri olan dev spor tesisinin hizmete girmesiyle bölge sakinlerinin bir hayalini gerçekleştirmiş olacaklarını vurgulayarak, “Biz hemşehrilerimize verdiğimiz sözü tutuyoruz. Bizlerin birbirimize iyi gelerek yaşamımızı sürdürmemiz gerekiyor. Bunun için bu merkezler o kadar işe yarıyor ki bunları çoğaltmak görevimiz” dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle yapılan tesisin Gültepe’nin topografik yapısı dikkate alınarak inşa edildiğini dile getiren Başkan Pekdaş, “Gültepe’yi her yönüyle sosyal alanda canlı bir bölge haline getirmek istiyoruz” diye konuştu.

Çok yönlü tesis

Toros Mezarlığı’nın hemen karşısındaki eski ekmek fabrikasının bulunduğu 5 bin 900 metrekare alana inşa edilecek tesis modern ve çok yönlü mimarisiyle bölgeye yeni bir soluk getirecek. A ve B olmak üzere iki bloktan oluşan tesisin A bloğunda basketbol, voleybol ve hentbol gibi salon sporlarının oynanmasına olanak sağlayacak 32x20 metre boyutlarında bir kapalı alan, soyunma odaları ve 300 kişilik tribün yer alıyor. B blokta ise 3 adet bireysel spor ve atölye amaçlı kullanılacak salon, 24 araçlık otopark, mini halı saha ile 150 kişilik açık hava tribünü ve kafeterya bulunuyor. Tesisin bulunduğu alanda kot farkı nedeniyle toprak kaymasını önlemek adına boydan boya istinat duvarı örüldü. Beton kazıklarla güçlendirilen alanda inşa edilecek tesisin yılsonunda bitirilmesi hedefleniyor.