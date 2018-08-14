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14 Ağustos 2018 11:16

Konak’ta yatırımlar tam gaz

İzmir’in Konak ilçesinde, Beştepeler Semti olarak da bilinen 1.

Konak’ta yatırımlar tam gaz

14 Ağustos 2018 11:16

Kadriye Mahallesi’nde kente değer katacak bir yatırımın daha inşaasına çok yakında başlanacağı ifade edildi.


İzmir’in kalbi Konak’ta, kente değer katması beklenen yatırımlara bir yenisi daha ekleniyor. 1. Kadriye Mahallesi’nde yapımına başlanacak modern tesiste, kapalı pazar yerinin yanı sıra; otopark, çok amaçlı salon, kadın ve çocukların sosyal ihtiyaçlarına yanıt verecek semt merkezinin yer alacağı öğrenildi.


Öte yandan, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın göreve geldikten sonra yapımını planladığı tesis için satın alınan arazide kamulaştırması yapılan binaların yıkımına başlanıldı. Çok yakında temeli atılacak tesis bölgenin pazar ihtiyacını karşılayacağı gibi kadın, çocuk ve gençlere hizmet verecek kurslara da ev sahipliği yapacak. Bin 816 metrekare alan içine


bin 550 metrekarelik alana inşa edilecek tesiste; semt merkezi kursiyerlerinin atölye çalışması yapabileceği 11 derslik, 25-30 araçlık otopark, 205 kişilik çok amaçlı salon ile Pazar yeri yer alacak.


Kısa zamanda tamamlanması planlanan tesis açıldığında Beştepeler Semti’ne önemli katkı sağlayacak. Tesiste; tiyatro, sinema, gösteri, toplantı ve nikah salonu olarak da hizmet verecek çok amaçlı salon bulunuyor. Bu sayede özellikle çocuklar, kadınlar ve gençlerin sosyalleşebilecekleri etkinlikler düzenlenecek. Hizmete açılacak tesiste kadın ve çocuklar spor yapma imkanı da bulacak. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Kadifekale ve çevresinde yaşayan vatandaşların pazar sıkıntısını ortadan kaldıracak tesisin her açıdan kente yarar sağlayacağını dile getirdi.


Göreve geldikten hemen sonra belediye olarak halka hizmet verilen noktaların sayısını artırmaya başladıklarını dile getiren Başkan Pekdaş, “Kamu elini ne kadar çok kişiye ulaştırırsak o kadar iyi sonuç alacağımızı biliyoruz. Bu bilinçle yola çıktık ve yeni merkezler kazandırmaya devam ediyoruz. 1. Kadriye Mahallemize inşa edeceğimiz tesisimizin de projesini hazırladık, kamulaştırmalarını bitirdik. Anlaşmalar sonucu boşaltılan birkaç binanın da yıkımına başladık. Kısa zamanda temel kazılarına geçeceğiz. Çok güzel bir tesis olacak. Sadece kapalı pazaryeri değil, içinde kurs merkezlerinin ve nikah salonun da bulunduğu, birden çok alanda hizmetin verildiği bir merkez inşa edeceğiz” dedi.




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