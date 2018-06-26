Konak’ta yaz okulları başladı

Bu yıl da yoğun talep gören kurslar belediyenin 12 farklı merkezinde veriliyor. Birbirinden farklı ve eğlenceli eğitimler sayesinde çocuklar tatilde keyifli zaman geçirirken, yeni bilgiler de öğrenecek.

Konak Belediyesi’nin ücretsiz yaz okullarının birinci dönemi başladı. Konak Belediyesinin Ballıkuyu, Eşrefpaşa, Hatay, Gültepe, Aziziye, Kadriye ve Zeytinlik Semt Merkezleri ile Güzelyalı, Selahattin Akçiçek ve Türkan Saylan Kültür Merkezleri, Ziya Zişan Saadet Aytulun İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Dario Moreno Sanat Merkezinde ilk gün heyecanı yaşandı. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki grup halinde düzenlenen eğitimler dört hafta sürecek. 7 - 14 yaş aralığında çocukların yer aldığı yaz okullarının ilk dönemi 19 Temmuz’da sona erecek.

Eğlence ve eğitim bir arada

Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri olmak üzere haftada dört gün düzenlenen eğitimlere devam zorunluluğu bulunuyor. Dersler, konusunda uzmanı eğitmenler ve psikolojik danışmanlar tarafından veriliyor. Bu yıl yaz okullarındaki ders seçenekleri daha ilgi çekici hale getirildi. Farklı branşlarda verilen eğitimlerin dikkat çektiği kurslar sayesinde tatildeki öğrencilerin hem keyifli zaman geçirmeleri hem de faydalı aktivitelerle yeni bilgiler öğrenmeleri amaçlanıyor. Çocukların boş vakitlerini değerlendirmelerini sağlayan yaz okullarında eğlenceli matematik, eğlenceli bilim, uzay ve astronomi, nefes-beden-denge, benim filmim, müzik, görsel sanatlar, felsefe, dans ve mahalli oyunlar gibi birbirinden farklı dersler veriliyor. Eğitimler sonunda katılımcı çocuklara sertifika sunulacak. Dört hafta sürecek eğitimlerin ikinci dönemi 23 Temmuz - 16 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.