Konak’ta Yeni Türkü ile kurtuluş coşkusu

Konak Belediyesi, 9 Eylül İzmir’in işgalden kurtuluşunun 96. yıldönümünü Türkiye’nin en eski ve saygın gruplarından Yeni Türkü ile kutladı. “Kurtuluş Coşkumuz Barış Sevdamız Hep Sürecek” sloganıyla duyurulan Göztepe Deniz Atı Parkı’ndaki konsere İzmirliler yoğun ilgi gösterdi. Kurtuluş coşkusunun dolu dolu yaşandığı gecede sevilen grup, klasikleşmiş şarkılarıyla dinleyenlere müzik dolu anlar yaşattı. Solist Derya Köroğlu konser süresince Maskeli Balo, Eyvallah, Çember, Olmasa Mektubun, Vira Vira, Aşk Yeniden, Destina, Yedikule ve Fırtına gibi sevilen şarkıları seslendirdi. Karanfil şarkısını; bağımsızlığa, özgürlüğe ve suçsuz yere hapislerde yatan öğrenciler, gazeteciler ve de Uğur Mumcu için seslendiren Köroğlu’na özgürlük, bağımsızlık ve Atatürk sevdalısı İzmirliler de coşkuyla eşlik etti.

Her şarkı özgürlük için

Konseri izleyenler arasında yer alan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Yeni Türkü üyelerine teşekkür için çıktığı sahneden konseri izlemeye gelenlere seslendi. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği bağımsızlık mücadelesi sayesinde bugün özgürce şarkılar söylenebildiğini dile getiren Pekdaş, “Özgürlükler için savaşan, mücadele eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarına vefa borcumuzu ödeme mecburiyetimiz var. Büyük Atatürk, 30 Ağustos Zaferi’ni ‘ölümsüzlük abidesi’ olarak tanımlar. Türk Milleti’nin, hürriyet içinde, bağımsızlık içinde yaşamasını sağlayan zafere ‘Ölümsüzlük abidesi’ der. Bu eserin yaratılması için Türk Milleti’nin bir ferdi olarak, Türk Ordusu’nun Başkomutanı olarak, verdiğim mücadeleden dolayı onur duyuyorum, mutluluk duyuyorum’ der. Bizler de bu onura sahip bu büyük önderlerin yurttaşı olmaktan onur duyuyoruz" dedi.

9 Eylül’de buluşma çağrısı

Atatürk’ün ’Yurtta Barış, Cihanda Barış’ sözünü de hatırlatan Pekdaş, “Barış içinde bir dünyada özgürlüğümüz ve bağımsızlığımızı hep yaşamak, özgür çocuklar büyütmek ve özgürlüğümüzü sonuna kadar yaşamak istiyoruz. Kadınlarla erkeklerin, el ele, omuz omuza birarada yükselttikleri bir Türkiye arzumuz. Kadınların yeri eve kapanmak değil, kadınların görünmez olduğu bir ülke değil, kadınların hayatın her alanında olduğu, sokaklarda özgürce dolaştığı bir Türkiye arzu ediyoruz. Bu inançla hepinizin 9 Eylül’ünü kutluyorum. Bağımsızlığımız daim olsun” diye konuştu. Başkan Pekdaş, konuşmasının sonunda tüm İzmirlileri 9 Eylül Pazar günü sabah saat 09.00’da Türk Ordusu’nun İzmir’e giriş yolunda yapılacak olan Zafer Yürüyüşüne davet etti.