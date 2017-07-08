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08 Temmuz 2017 09:19

Konak’ta yollar yenileniyor

İzmir’in merkez ilçesi Konak’ta yol yapım ve yenileme çalışmaları sıcak havaya rağmen yaz aylarında da aralıksız devam ediyor.

Konak’ta yollar yenileniyor

08 Temmuz 2017 09:19

Çeşitli nedenlerden dolayı yıpranmış veya bozulmuş yollar belediye ekipleri tarafından onarılarak yeni görünüme kavuşturuluyor. Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaz sıcaklarına rağmen asfalt çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.



100 ton asfalt


Son olarak Ulubatlı Mahallesi’nde başlatılan çalışmalarla yollar asfaltlandı. Hız kesmeden devam eden çalışmalarda şimdiye kadar 100 ton asfalt döküldü. İki hafta içinde tamamlanması planlanan yol sayesinde sürücüler daha rahat ve güvenli bir şekilde araçlarını kullanabilecek. Fen İşleri Müdürlüğü, Ulubatlı Mahallesi’ndeki çalışmalarısona erdikten sonra diğer mahallelerde de çalışmalarına devam edecek.




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