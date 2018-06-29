Konak’ta yüzmeye engel yok

Levent Spor Tesisinde kurulan prefabrik yüzme havuzunda cam kemik hastalığı ve serebral palsi (beyin felci) sonucu fiziksel engelli olan Bilal Gürses ile Asmin Tanrıkulu haftanın 3 günü kursa geliyor. Yüzme antrenörleriyle teke tek çalışan Bilal ve Asmin için yüzme eğitimi adeta bir terapi niteliğinde oluyor. Anneleri tarafından büyük bir özveriyle Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri havuza getirilen minikler 1 saat boyunca suda hafif düzeyde yüzme çalışması yapıyor.

Yüzme kursuna gelen engelli çocuklardan Bilal Gürses’in annesi Hanım Gürses, hamileliğinin 8. ayında oğlunun cam kemik hastası olduğunun anlaşıldığını belirterek, Bilal’in karnında kol ve bacaklarında kırıklar olduğunu, kendi kendine kaynadığı için doğuştan kol ve bacaklarında yapısal bozukluklar olduğunu söyledi. Hanım Gürses, Bilal’in suyu çok sevdiğini, bu yüzden bu yıl da yüzme kursuna getirdiğini söyledi. Beyin felci hastası olan Asmin’in annesi Gönül Tanrıkulu da tıpkı Hanım Gürses gibi bir başka fedakar anne. O da kızını haftanın 3 günü yüzme kursuna getiriyor.

“Yüzme iyi geliyor”

Kızının hastalığının doğuştan olduğunu söyleyen Gönül Tanrıkulu, “3 yaşından bu yana durumu iyiye gidiyor. Yüzmeye isteyerek geliyor. Fizik tedavi doktorumuz da onayladı. 3 ayda bir botoks tedavisi yaptırıyoruz. Doktorumuz, ‘Yüzme sayesinde bir süre sonra bu tedaviye gerek kalmadan yürütebiliriz’ dedi. Çok mutlu olduk. Çocuğum da çok mutlu” diyerek Başkan Sema Pekdaş’a sunduğu hizmet için teşekkür etti.

Antrenörler de şefkatle yaklaşarak her iki engelli miniğe 1 saat süren eğitim veriyor.

Kayıtlar devam ediyor

Konak Belediyesi’nin ücretsiz yüzme kursları bu yıl Gültepe 26 Ağustos Mahallesinde Levent Spor Tesisi’nin yanı sıra Güneşli Mahallesinde Güneşli Spor Tesisi ve Eşrefpaşa’da Zafertepe Spor Tesisinde kurulan prefabrik havuzlarda veriliyor. 18 Haziran tarihinde başlayan yüzme kursunun ilk dönemi 13 Ağustos’ta son bulacak. İkinci dönem ise 16 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. 6-13 yaş aralığındaki çocukların katılabildiği kursların ikinci dönemi için hala kayıtlar devam ediyor.