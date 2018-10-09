Konak'tan Çanakkale Şehitliklerine duygusal gezi

Konak Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Konaklı kadınlara Çanakkale Şehitliği'ne gezi düzenledi. İlk kafile 6 otobüsle Konak Belediyesi'nin Basmane'deki hizmet binası önünden hareket ederek Çanakkale'ye gitti.

Konak Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde şehitler diyarı Çanakkale'ye bir gezi tertip etti. İlk kafile 6 otobüsle Konak Belediyesi'nin Basmane'deki hizmet binası önünden hareket ederek Çanakkale'ye gitti. Gece yarısı başlayan yolculuk öncesi geziye katılanları Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş uğurladı. Pekdaş, Çanakkale Zaferi'nin aziz hatıralarının bulunduğu, binlerce kahraman askerin ebedi istirahatgahı olan Çanakkale Şehitliği'ni gezecek olan katılımcılara iyi yolculuklar diledi.

Sabah saatlerinde Çanakkale'ye varan Konaklı kadınlar, uzman rehberler eşliğinde Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etti. Birinci Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri ile Osmanlı Ordusu arasında yaşanan ve dünyanın en büyük savaşlarından biri olan Çanakkale Savaşı'nda yüz binlerce şehidin anısına yapılan anıtlar ve şehitlikleri gezen kadınlar, hem tarihin muhteşem zaferlerinden birinin yaşandığı toprakları gördü hem de savaşın acılarını hissetti.

250 bin şehidin verildiği, 250 bin yabancı askerinde hayatını kaybettiği Çanakkale Zaferi'nin kazanıldığı şehitliğe ayak basan kafile ilk olarak Kilitbahir Kalesi'ni gezdi. Burada Seyit Onbaşı Heykeli'nde anı fotoğrafı çektirilirken, 1969 şehit mezarının yer aldığı Şahindere Şehitliği'nde de şehitler için dua okundu. Seddülbahir'de bulunan Ertuğrul Tabyası'nda yer alan maketi inceleyen ve ardından 57'nci Alay Mezarlığı ile Conkbayırı'nı da ziyaret eden Konaklı kadınlar duygu dolu anlar yaşadı. Gözyaşlarının eksik olmadığı, kahramanlık izlerinin hissedildiği gezi yine Konak Belediyesi'nin Basmane'deki binasının önünde son buldu. Yetkililer, Çanakkale Şehitliklerine düzenlenecek gezilerin devam edeceğini dile getirdi.