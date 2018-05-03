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03 Mayıs 2018 14:23

Konak’tan kardeş belediyelere yardım eli

Konak Belediyesi’nin Mayıs ayı olağan meclis toplantılarının ilk oturumu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin meclis salonunda gerçekleştirildi.

Konak’tan kardeş belediyelere yardım eli

03 Mayıs 2018 14:23

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın başkanlığında yapılan toplantıda Konak Belediyesi’nin kardeş belediyeleri olan; Denizli’nin Bozkurt, Uşak’ın Sivaslı İlçesi Pınarbaşı, Kütahya’nın Şaphane ile İzmir Beydağ Belediyesi’ne araç desteği verilmesine karar verildi.


Konak Belediyesi’nin araç filosundan boşa çıkarılan dört kamyonetin kardeş belediyelere hibe edilmesi kararı oy birliğiyle alındı. Ayrıca iki yıldır Ramazan ayında Şaphane’de kurulun iftar sofrasının bu yıl da kurulması ve kardeş sofrada iftar açılmasına karar verildi. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Şaphane’de kurulan iftar sofrası ile bereketin paylaşıldığını belirterek, “Dayanışmanın en güzel olduğu bu ayda kültürümüzü, geleneklerimizi yansıtıyoruz” dedi.


Öte yandan milletvekili aday adaylığı İçin Adalet ve Kalkınma Partisi belediye meclis üyeliğinden istifa eden Bilal Doğan ve Ebru Aslıer’in yerine Bahri Kara ve Hıdır Alptekin meclis üyesi olarak ilk kez oturuma katıldı. Başkan Pekdaş, Bilal Doğan ve Ebru Aslıer’e çıktıkları yeni yolda; boşalan koltuklara gelen Bahri Kara ve Hıdır Alptekin’e de yeni görevlerinde başarılar diledi.




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