Konak’tan Şaphane’ye kardeşlik sofrası

İzmir’in merkez ilçesi Konak ile Kütahya’nın kirazıyla ünlü şirin ilçesi Şaphane arasında ilki geçtiğimiz yıl düzenlenen ’Kardeşlik, Dayanışma ve Bereket Sofrası’ bu Ramazan’da da kuruldu. Birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarını güçlendirerek Türkiye’ye örnek olan iftar yemeği, kaybolmaya yüz tutmuş değerleri yeniden canlandırmış oldu. Konak Belediyesi’nin katkılarıyla kardeş belediye Şaphane’de düzenlenen iftar daveti kilometrelerce uzaklığa rağmen her iki ilçe arasında gönülleri de buluşturdu. İftar için Şaphane’ye gelen Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet ve Kalkınma Parti’li belediye meclis üyelerini ev sahibi Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan ile Şaphane Kaymakamı Oltan Bayraktar karşıladı. İftar öncesi Başkan Pekdaş ve beraberindekiler ilçeyi gezdi.

Bin 500 kişilik iftar sofrası

Gezinin ardından Başkan Pekdaş ve beraberindekiler iftarın yapılacağı alana geçti. Nüfusu yaklaşık 3 bin 500 olan Şaphane’nin Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen bin 500 kişilik iftar yemeğine ilçe halkı yoğun katılım gösterdi. İftar öncesi Şaphane Belediye Başkanı Daşhan ile konuk Başkan Sema Pekdaş masaları tek tek gezerek vatandaşları selamladı. Şaphane sakinleri Başkan Pekdaş’a sevgilerini sarılarak ve bol bol fotoğraf çektirerek gösterdi.

Dostluk, kardeşlik ve dayanışma sofrası

Hazırlıklarına sabahın erken saatlerinde başlanan iftar yemeği için tüm ilçe halkı adeta seferber oldu. Et kavurma, bulgur pilavı, mercimek çorbası ve salatadan oluşan iftar menüsü kurulan dev kazanlarda pişirildi. Özenle hazırlanan birbirinden lezzetli yemekler, görevlilerin yoğun çabası sonucu iftar sofralarına dumanı tüter şekilde ulaştırıldı. Sofraların kurulduğu alan iftara saatler kala 7’den 70’e her yaşta Şaphanelinin akınına uğradı. Okunan ezanla birlikte önce dualar edildi, ardından hep birlikte oruç açıldı. İftar yemeği aynı zamanda kaybolmaya yüz tutmuş gelenekleri, dostlukları ve birliktelikleri de yeniden canlandırdı.

"Bu yıl da aynı sofrada buluşuldu"

İftar yemeği sonrası konuşan Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan kardeş belediyeleri olan Konak’tan gelen misafirleri ilçelerinde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkan Daşhan, kendilerini bu Ramazan’da da yalnız bırakmayan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve Konak heyetine teşekkür etti. Ev sahibi Başkan Daşhan, Konak ile Şaphane arasındaki kardeşlik bağının kurulan iftar sofralarıyla daha da güçlendiğini dile getirdi.

"Bereketi paylaşalım"

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da "Hemşehrilerim" diyerek seslendiği Şaphanelilere yaptıkları güzel ev sahipliği için teşekkür etti. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan’ın bereketini paylaşmak için bir araya geldiklerini söyleyen Pekdaş, "Ramazan’ın bereketini hem ilçelerimize hem ülkemize yayılmasını sağlamak için geçen yıl böyle bir talepte bulunmuştuk. İlkini geçen yıl kurduğumuz bu sofraların zenginliği bizlere bereket getirsin istiyoruz. Birliğimizi, dayanışmamızı ve kardeşliğimizi bu sofraların coşkusuyla yaşatalım diyoruz. Bu sofra için hizmet eden sevgili kardeşlerime de çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi Ramazanlar diliyorum, Bayramınızı da en güzel dileklerimle şimdiden kutluyorum” dedi.

Çocuklar doyasıya eğlendi

Konuşmaların ardından Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, konuk Başkan Sema Pekdaş’a günün anısına Kütahya’nın ünlü el dokuma halısını hediye etti. Başkan Pekdaş da Daşhan ve Bayraktar’a kahve ve fincan takımı armağan etti. Konak Belediyesi ile Şaphane Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği iftar yemeği çocuklar için hazırlanan kukla gösterisi ve Hacivat-Karagöz oyunuyla sürdü. Şaphaneli çocuklar Ramazan ayının huzurlu ortamında eğlenceli bir akşam geçirmenin tadını çıkardı.