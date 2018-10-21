Konfeksiyon ihracatçıları Hollanda yolcusu

Hollanda'ya sektörel ticaret heyeti organizasyonu yapacak olan Türk konfeksiyon ihracatçıları, Hollandalı ithalatçılarla birlikte Alman ve Belçikalı ithalatçılara koleksiyonlarını sunacak.

Ağustos ayında Danimarka'ya yönelik Sektörel Ticaret Heyeti düzenleyen, eylül ayında Fransa'da Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı'na ve İstanbul'da Premiere Vision İstanbul Fuarı'na katılarak ihracatta yeni pazarlar arayışını sürdüren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 23-25 Ekim tarihleri arasında Hollanda yolcusu. Yıllık 12 milyar dolarlık konfeksiyon ürünleri ithal eden Hollanda'ya Türkiye'nin 2017 yılında 861 milyon dolarlık konfeksiyon ürünleri ihraç ettiği bilgisini veren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, Hollanda Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonunda Hollandalı ithalatçılar yanında, Alman ve Belçikalı ithalatçılarla da ikili iş görüşmeleri gerçekleştireceklerini anlattı.

"Türk ekonomisi üretim ve ihracatla üzerindeki kara bulutları dağıtabilir"

Kendi tasarım ekipleriyle kendi koleksiyonlarını üreten 20 Türk konfeksiyon ihracatçısı firmanın Amsterdam'ın önemli denim ve moda merkezi De Hallen'de kuracakları stantlarda Hollandalı, Belçikalı ve Alman ithalatçılarla ikili iş görüşmeleri yapacağı bilgisini veren Sertbaş, “Türk ekonomisi üzerindeki kara bulutları üretime odaklanarak ve ihracatımızı artırarak dağıtabiliriz. EHKİB olarak, 2018 yılının ocak-eylül döneminde ihracatımızı yüzde 10'luk artışla 1 milyar 26 milyon dolara çıkardık. Yıl sonu ihracat hedefimiz olan 1.5 milyar dolara bu tür etkinliklerde yapacağımız yeni ihracat anlaşmalarıyla ulaşacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Sonraki durak Danimarka olacak

EHKİB Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Seray Seyfeli ise Hollanda Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonu için Hollanda'da bulunan ve sektördeki en büyük danışmanlık firmaları arasında yer alan bir moda platformu olan Fashion United firması ile işbirliği yaptıklarını, Fashion United firmasının organizasyonun Hollanda, Almanya ve Belçika'da tanıtılması ve müşterilere ulaşılması kapsamında halkla ilişkiler ve danışmanlık hizmeti sunduğunu ifade etti. Türk Hazır Giyim Sektörünün Avrupa pazarında konumunu güçlendirmesi için çalıştıklarının altını çizen Seyfeli, “EHKİB Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi olarak, 26-29 Kasım 2018 tarihlerinde Hazır Giyim İhracatını Geliştirme URGE Projesi kapsamında Danimarka'ya Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonu organize edeceğiz. Hollanda ve Danimarka'ya yönelik sektörel ticaret heyeti organizasyonlarımızı periyodik hale getirmek istiyoruz. 2019 yılında Avrupa'da ihracatımızda önde olan ülkelere yönelik organizasyonlarımızı da artırarak sürdüreceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

2018 yılında Hollanda'ya konfeksiyon ihracatı yüzde 21 arttı

Türkiye, Hollanda'nın 2017 yılındaki 12 milyar dolarlık konfeksiyon ürünleri ithalatında 861 milyon dolar ile yüzde 5.5 pay aldı. Hollanda'nın konfeksiyon ithal ettiği ülkeler listesinde dördüncü basamağın sahibi olan Türkiye, 2018 yılının ocak-eylül döneminde Hollanda'ya yüzde 21'lik artışla 756 milyon dolar konfeksiyon ürünleri ihraç etti. 2018 yılının 9 aylık döneminde Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin Hollanda'ya ihracatı ise yüzde 6'lık artışla 63.6 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.