Konserin geliri çocuklara

Konserin biletleri ‘kırtasiye malzemesi’ karşılığında temin edilirken, gecenin tüm geliri ihtiyaç sahibi çocukların temel gereksinimleri için harcanacak.

Karşıyaka’dan başlayarak kısa sürede Türkiye’ye yayılan ’Bir Çocuk Bin Gülüş Projesi’ne destek olmak amacıyla organize edilen konserde, Karadeniz müziğinin sevilen temsilcilerinden Resul Dindar, Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu’nda Karşıyakalılar ile buluştu. Biletleri kırtasiye malzemeleri karşılığında temin edilen konser, yoğun katılımla gerçekleşti. Yüzlerce hayırsever bağışlarıyla ihtiyaç sahibi çocuklara destek verdi.

Coşku dolu gece

Gece, proje kapsamında ihtiyaç malzemeleri ulaştırılan çocukların Karşıyaka Belediyesine, Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar’a ve destekçilere teşekkürlerini ilettiği videonun gösterimiyle başladı. Kaymakam Sadettin Yücel, Başkan Akpınar’ın eşi Zehra Akpınar ve Karşıyaka Belediye Başkan Vekili İpek Cellek de projenin destekçilerine teşekkür plaketleri takdim etti. Ardından sahne alan sanatçı Resul Dindar, konuklara tulum ve kemençe eşliğinde coşku dolu bir gece yaşattı.

Örnek dayanışma

Projeyi yürüten Karşıyaka Belediyesi Vecdi Altay Çocuk Kulübü üyelerinden Eylül de gecede söz alarak, “Bir Çocuk Bin Gülüş Projesi sayesinde içimizdeki arkadaşlık ve paylaşma duygularını geliştirdik. Türkiye genelinde bir çok kardeşimize ulaşmanın mutluluğunu yaşadık. Sizler yanımızda olduğunuz sürece, bizlerin de mutlu ve umut dolu olacağını bilmenizi isteriz” dedi. Anlamlı geceye eşlik eden Karşıyaka Kaymakamı Sadettin Yücel de, “Başta Karşıyaka Belediyesi olmak üzere, bu güzel projeye katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Ne mutlu binlerce çocuğu mutlu etmeye aracı olanlara” diye konuştu. Zehra Akpınar ise, “Bu proje, Karşıyaka’nın çocuklara verdiği değerin en güzel örneğidir. Böyle kampanyalara ihtiyaç kalmadığı bir Türkiye umut ediyorum” dedi.

Proje 5 bin çocuğa dokundu

Karşıyaka Belediyesi tarafından, ihtiyaç sahibi çocukların temel gereksinimlerini karşılamak için başlatılan Bir Çocuk Bin Gülüş Projesi, bugüne kadar, Karşıyaka başta olmak üzere Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinden 5 bin çocuğa ilaç oldu. Hayırseverlerin destekleriyle yürütülen proje kapsamında, ihtiyaç sahibi çocukların kırtasiye, kıyafet, ayakkabı gibi zorunlu ihtiyaçları karşılandı. Türkiye’nin dört bir yanından okullara 23 Nisan kutlama malzemeleri, satranç takımları gönderildi.