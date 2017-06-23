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23 Haziran 2017 10:14

Konservatuar öğrencilerine madalya

Urla Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında bu akşam Cumhuriyet Meydanı’nda Urla Belediye Konservatuarı öğrencileri tarafından Yeşilçam Şarkıları seslendirildi.

Konservatuar öğrencilerine madalya

23 Haziran 2017 10:14

Konserin ardından konservatuar öğrencilerine madalya takdim edildi.


Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar ve eşi Günay Uyar’da meydana gelerek konseri Urlalılarla birlikte izledi. Söylenen tüm şarkılara eşlik eden Urlalı vatandaşlar keyifli bir gece yaşadı. Konserin ardından konuşma yapan Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, “Hayalle başladı bu iş. Sedat hocamız geldi. Bir konservatuar hayalimiz vardı. O hayalimiz gerçekleşti. Öğrencileri de burada. Çok mutluyuz, gururluyuz. Ramazan ayımızın sonlarına geldik. Bugün güldük, eğlendik, inşallah bayramımıza da böyle mutlu gireriz. Urla Belediye Konservatuarı öğrencilerine, hocalarına ve Ramazan boyunca meydanımızı yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim” dedi.


Başkan Uyar tarafından konservatuar öğrencilerine emeklerinden dolayı madalya takıldı. Madalya takılmasının hikayesini anlatan Devlet Tiyatroları Sanatçısı Sedat Şenoğlu, “Burada konser vereceğimiz dediğimizde, ‘Rüzgarda, soğukta ne etkinliği yapacaksınız, yaparsanız da madalya mı verecekler’ dediler. İşte şimdi hepsi madalyalarını aldı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.




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