Kontrolden çıkan araç Smyrna Anıtı’nın tepesine çıktı

Olayı gören vatandaşlar ise şaşkınlık içerisinde fotoğraf ve video çekti.

Kaza, bugün saat 00.30 sıralarında Smyrna Anıtı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki Semanur Ayan 35 KCF 21 plakalı otomobil ile Altınyol yönünden Bornova istikametine seyir halinde olduğu sırada, aynı yönde ilerleyen Zeliha Çelik (33) idaresindeki 17 AZ 303 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle şoke giren Ayan, iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Bunun üzerine, kontrolden çıkan otomobil Smyrna Anıtı’nın tepesine çıkarak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar şaşkınlık içerisinde durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası araçtan çıkartılan Ayan, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ayan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayan’a arkadan çarpan Çelik ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan, kazayı gören ve şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar, cep telefonlarının kameralarıyla Smyrna Anıtı’na çıkmış olan otomobilin fotoğraflarını çekerken, Semanur Ayan’ın yakınları fotoğraf çekenlere tepki gösterdi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.