Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 02:19

Kontrolden çıkan araç Smyrna Anıtı’nın tepesine çıktı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, iki otomobiin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, bir otomobil hızını alamayarak Smyrna Anıtı’nın tepesine çıktı.

Kontrolden çıkan araç Smyrna Anıtı’nın tepesine çıktı

12 Temmuz 2018 02:19

Olayı gören vatandaşlar ise şaşkınlık içerisinde fotoğraf ve video çekti.



Kaza, bugün saat 00.30 sıralarında Smyrna Anıtı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki Semanur Ayan 35 KCF 21 plakalı otomobil ile Altınyol yönünden Bornova istikametine seyir halinde olduğu sırada, aynı yönde ilerleyen Zeliha Çelik (33) idaresindeki 17 AZ 303 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle şoke giren Ayan, iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Bunun üzerine, kontrolden çıkan otomobil Smyrna Anıtı’nın tepesine çıkarak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar şaşkınlık içerisinde durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası araçtan çıkartılan Ayan, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ayan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayan’a arkadan çarpan Çelik ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan, kazayı gören ve şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar, cep telefonlarının kameralarıyla Smyrna Anıtı’na çıkmış olan otomobilin fotoğraflarını çekerken, Semanur Ayan’ın yakınları fotoğraf çekenlere tepki gösterdi.



Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç