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09 Mayıs 2018 07:47

Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı

İzmir’in Konak ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarparak takla attı.

Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı

09 Mayıs 2018 07:47

Kaza sonucu, otomobil sürücüsü yaralandı.



Kaza, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Mithatpaşa Karayolu Alt Geçidi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ü. idaresindeki 35 SS 456 plakalı otomobil, Balçova yönünden Konak yönüne seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 35 ET 144 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, takla attı. Kaza sonucu, otomobil sürücüsü yaralanırken, çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koştu. Sürücü, vatandaşlar tarafından kontrollü bir şekilde araç içerisinden çıkartılarak yol kenarına taşındı. Öte yandan, durumun bildirilmesi üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından Mehmet Ü. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mehmet Ü.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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