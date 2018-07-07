Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza sonucu, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu konumundaki kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, bugün saat 05.30 sıralarında Anadolu Caddesi Çiğli Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Berkan Özsoy 35 KC 1215 plakalı motosikleti ile Karşıyaka yönünden Çiğli istikametine seyir halindeyken Mavişehir ayrımında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü Özsoy ve yolcu konumundaki Mehmet Akgün(23) motosikletten fırlayarak yol kenarına savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kazanın bulunduğu noktaya sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, sürücü Özsoy’un olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kazadan yaralanarak kurtulan Akgün ise sağlık ekipleri tarafından Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Akgün’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, olay yerinde hayatını kaybeden sürücü Berkan Özsoy’un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.