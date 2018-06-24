Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2018 05:42

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı

İzmir’in Buca ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı

24 Haziran 2018 05:42

Kaza sonucu otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı.



Kaza, bugün saat 02.00 sıralarında Güneş Caddesi Şahin Tepesi Mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Kemal Çeşnial 35 KVL 78 plakalı otomobile ile Altındağ yönünden Buca istikametine seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine, kontrolden çıkan otomobil orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direkte hasar meydana gelirken, Çeşnial de otomobilin içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, AKS110 ve polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen AKS110 ekipleri Çeşnial’i sıkıştığı yerden çıkartırken, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra yaralı Çeşnial, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Çeşnial’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç