Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı

Kaza sonucu otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 02.00 sıralarında Güneş Caddesi Şahin Tepesi Mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Kemal Çeşnial 35 KVL 78 plakalı otomobile ile Altındağ yönünden Buca istikametine seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine, kontrolden çıkan otomobil orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direkte hasar meydana gelirken, Çeşnial de otomobilin içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, AKS110 ve polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen AKS110 ekipleri Çeşnial’i sıkıştığı yerden çıkartırken, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra yaralı Çeşnial, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Çeşnial’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.