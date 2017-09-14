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14 Eylül 2017 07:58

Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu

İzmir’in Narlıdere ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bir otomobil bariyerleri aşarak şarampole uçtu.

Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu

14 Eylül 2017 07:58

Kazada otomobil sürücüsü şans eseri yaralı olarak kurtuldu.



Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki Barış Adalı 35 YU 668 plakalı otomobili ile gece saatlerinde İzmir - Çeşme Otoyolu’nda seyir halindeyken, Narlıdere Kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önce yolun sol tarafında bulunan bariyerlere çarptı, daha sonra da sağ taraftaki bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık, AKS ve polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine intikal eden AKS ekipleri, kaza sonucu hurdaya dönen otomobilde sıkışan Adalı’yı bulunduğu yerden çıkarttı. Genç sürücü, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından 9 Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan talihsiz sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Polisin kaza ile ilgili inceleme başlattı.




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