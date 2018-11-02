Konutta insanların algısı değişti, yeni trend doğayla iç içe yaşam

Sektördeki uzmanlar, insanların algısının da değiştiğini, büyük kentlerde de artık doğayla iç içe bir yaşamın trend olduğunu bildirdi.

Değişen yaşam koşulları, uzun çalışma saatleri ve çocuk sayısının azalmasıyla birlikte ailelerin konut ihtiyacı da değişiyor. Hızlı akan yaşam koşullarına ayak uydurmak için kullanışlı daireler öne çıkarken, mimari anlamda profesyonel dokunuşların konutlara değer kattığını ve kullanım alanlarını da artırdığını dile getirildi.

Enes Duru Mimarlık Kurucusu Enes Duru, 2016 yılından beri yurt içi ve yurt dışında mimarlık ve iç mimarlık hizmeti verdiklerini belirterek, "Bizim için önemli olan, sadeliğin getirdiği şıklığı yansıtan tasarımlar oluşturmak" dedi.

İzmir'in özellikle büyük kentlerden aldığı göçle birlikte nitelikli konutlar anlamında büyük bir potansiyel taşıdığı bilgisini veren Duru, "Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük metropol kentlerden İzmir'e bir göç söz konusu. Bu ihtiyaca cevap vermek için de projelerin daha nitelikli olarak tasarlanması gerekiyor. İnsanlar artık daha merkezi ve kullanışlı evlerde yaşamak istiyor. Kent merkezinde ise arsa problemi devam ettiği sürece düşük metrekareli evlerde yaşam daha çok tercih ediliyor. İzmir yatırıma açık ve mimari anlamda da potansiyeli büyük bir kent. İstanbul'da sektörde bir doygunluk yaşanıyor. İzmir bu anlamda daha elit bir kent. Yapılacak çok şey var. Doğru planlamayla, kent kimliğine saygılı bir şekilde atılacak adımlar çok önemli. Burada kentsel dönüşümün de iyi analiz edilip planlanması gerekiyor" diye konuştu.

"İnsanların artık algısı değişti"

Mimari ve iç mimarinin aslında birbirini tamamlayan iki disiplin olduğu görüşünü dile getiren Duru, "Bütün bunlar bir ekip işi, mekansal bir ihtiyaçla ilgili mimari, iç mimari ve uygulama anlamında her türlü yanıtı verebiliyoruz. Kendi deneyimli uygulama ekibimiz ile gerekli tadilat ve düzenlemeleri de yapabiliyoruz. İster ev, ister ofis olsun anahtar teslim bir şekilde tasarım ve uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Günümüz koşullarında bütçe ön planda. Artık sıfırdan bir şeyi yapmak yerine, var olanı güncellemek ve güzelleştirmek tercih ediliyor. Mimari tasarımlarla birlikte daha az bütçe harcayarak çok daha şık ve kullanışlı mekanlar elde edebiliyoruz. Kısacası yaşam kalitesini artırıyoruz. Müşteri talepleri ve beklentileri de bizim için belirleyici oluyor. İnsanların artık algısı değişti. Doğayla iç içe yaşamak istiyor. Büyük kentlerde bu herkesin ulaşabileceği bir özellik değil. Artık her alanda sürdürülebilirlik çok önemli. Kendini yenileyebilen, doğayla barışık yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan proje örnekleri ülkemizde de görülmeye başlandı. Dünyada da trend bu şekilde" dedi.

"Öncelikli amacımız iyi bir tasarım ofisi olmak ve yaptığımız işin de nitelikli olması" diyen Mimar Enes Duru, mimari tasarımlar oluşturmak isteyen süreçler olduğunu, bu nedenle yeni trendleri de takip ettiklerini vurguladı. Geçmişte İstanbul'da farklı projeleri yakından inceleme fırsatı bulduğunu ve buradan elde ettiği vizyonla birlikte İzmir'de önemli projelere imza attıklarını da kaydeden Duru şöyle devam etti:

"Bireysel konut projelerinde yenilemelerini yapıyoruz. 2017 yılında Afganistan'da üç projeye imza attık. Projelendirmelerini yaptığımız Afganistan Cumhurbaşkanı Danışmanının misafirhanesi, Kabil'de 17 katlı bir rezidans ve Pencir bölgesinde ise bir villanın inşaatı da devam ediyor. Şu anda farklı ülkelerle görüşmelerimiz de sürüyor."