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03 Haziran 2018 14:16

Kopan yüksek gerilim kablosu yandı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde elektrik direğinden kopan yüksek gerilim kablosu kısa devre yaparak yandı.

Kopan yüksek gerilim kablosu yandı

03 Haziran 2018 14:16

Olay vatandaşlarda paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Ödemiş Cumhuriyet Mahallesi Nizam Sokak’ta saat 10.00 sıralarında elektrik direğinden kopan yüksek gerilim hattı kablosu kısa devre yaparak yanmaya başladı. Elektrik direğinden çıkan alevler mahallede tedirginliğe neden olurken, İzmir Büyükşehir İtfaiye ekiplerine ve TEDAŞ yetkililerine haber verildi. Elektrik kesilmeyince müdahalede etmekte zorlanan itfaiye ekipleri, TEDAŞ görevlilerinin gelmesini bekledi. Mahalle sakinleri, olaya geç müdahale edildiğini öne sürerek tepki gösterdi. İtfaiye ekipleri, yangın söndürme tüpleri ile elektrik direğindeki alevlere toz sıkarak müdahalede bulundu. Daha sonra mahalle, elektriğin kesilmesiyle rahat bir nefes aldı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede elektrik direğinde kopan kablonun kısa devreye neden olduğu tespit edildi. TEDAŞ görevlileri, elektriğin kesilmesinin ardından çalışma başlattı.




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