Köpeğe eziyet hakkında flaş suç duyurusu

hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Avukat Sibel Önder, "Eskişehir’de kediye işkence ederek öldürülmesi sebebi ile hiç bir indirime tabi tutulmadan 3 yıl hapis cezasının, bu dosyada da emsal teşkil etmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Zeytinalanı Mahallesi’nde meydana gelmişti. Mesut B. (66), baktığı çoban köpeğini 48 K 5666 plakalı otomobilinin arkasına boğazından iple bağlayıp sürükledi. Asfaltta sürüklenen köpeği gören sürücüler, olayı cep telefonu ile görüntülerken durumu jandarmaya bildirdi. Otomobili durduran sürücüler köpeği eziyetten kurtarırken, ihbar üzerine gelen jandarma ekipleri köpeği otomobil ile sürükleyen otomobil sürücüsü Mesut B.’yi gözaltına aldı. Kilometrelerce sürüklenen ve yaralanan ’Panter’ adlı köpek ise Ortaca Hayvan Dostları Derneğince (HAYDOS) koruma altına alınarak önce veterinere götürülüp tedavisi yapıldı, daha sonra ise HAYDOS Barınağında koruma altına alındı. Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülüp, ifadesine başvurulan M.B.’ye Kabahatlar Kanununa göre 300 lira para cezası kesildi. M.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Daha önce Eskişehir’de 3 yıl ceza verilmiş

Köpeğin otomobil arkasında sürüklenmesi sosyal medyada paylaşılmasının ardından infiale neden oldu. İzmir Barosuna kayıtlı avukat Sibel Önder, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına Mesut B. hakkında suç duyurusunda bulundu. Önder, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)’ne de olayın fotoğrafları ve videosu ile bildirimde bulunup şikayetçi oldu. Avukat Sibel Önder, Eskişehir’de daha önce yaşanan olayda sanığa 3 yıl ceza verildiğini ifade eden Önder, "Türk Ceza Kanunu (TCK) canlı hayvanları mal olarak değerlendirmekte ve TCK 151/2 ’Mala zarar’ verme suçu hakkında işlem yapılması yönünde dilekçemizi gönderdik. Bilindiği gibi hayvanlara yapılan işkenceler, eziyetler; Kabahatlar Kanununda yer almakta ve para cezası ile olay kapatılmaktadır. Eskişehir 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 6 Mayıs 2015 tarihinde sanık Mustafa Can A., kediye işkence ederek öldürmesi sebebi ile hiç bir indirime tabi tutulmadan 3 yıl hapis cezasının, bu dosyada da emsal teşkil etmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi