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26 Kasım 2017 15:04

Köpeklerin güzellik yarışması finali İzmir’de yapıldı

Türkiye’nin birçok ilinde düzenlenen köpek güzellik yarışması sezon finali İzmir’de yapıldı.

Köpeklerin güzellik yarışması finali İzmir’de yapıldı

26 Kasım 2017 15:04

İzmir ve çevre illerden gelen çeşitli ırklardaki köpekler yarıştı.


Anadolu Çoban Köpekleri Derneğinin organize ettiği köpek güzellik yarışması sezon kapanışını İzmir’de yaptı. Buca Gölet’te gerçekleştirilen yarışmaya İzmir başta olmak üzere çevre illerden çok sayıda köpek sever katıldı. Havanın güzel olmasını değerlendiren İzmirli hayvanseverler de yarışmayı izlemek için geldi. Yarışmada; Anadolu çoban köpeği, akbaş, kangal, malaklı ve yabancı ırk olmak üzere 5 grup varken, erkek ve dişiler ayrı ayrı yarıştı. Festival havasında geçen yarışmada dereceye giren köpekler ödüllendirildi.



“Bu köpekler milli servetimiz”


Anadolu Çoban Köpekleri Derneği üyesi Çetin Türk, “Daha önce Denizli, Ankara ve Sivas’ta düzenlemiştik. Bu yılın kapanış yarışmasını İzmir’de yapıyoruz. Katılım oldukça yüksek. Hava da çok güzel. İl dışından gelenler de oldu. Biz bu köpekleri seviyoruz. Köpekler için de gerekli her şeyi yapıyoruz. Bu köpekler bizim milli servetimiz, sahip çıkmalıyız. Gelecek yıl da yine Türkiye’nin değişik birçok ilinde festival havasında yarışmalar düzenleyeceğiz. Herkese köpek bakmalarını, köpeklere sahip çıkmalarını tavsiye ediyorum” dedi.



“Köpek bakmak bir sevda”


Anadolu çoban köpeği kategorisinde yarışan 15 aylık ‘Paşa’nın sahibi Murat Alparslan ise “İlk defa bu yarışmaya katılıyorum. Bir buçuk yıl önce köpek sevdası başladı. Aydın’da bir köy evinde köpeklerime bakıyorum. Dünyanın en güzel varlıklarından biri köpeklerimiz. Bir arkadaş, bir dost, tarif edilemez bir duygu köpek beslemek. Bu sevda nedeniyle köpeklerimi de alıp arabayla Aydın’dan İzmir’e geldik” diye konuştu.


Denizli Avşar soyundan ‘Avşar’ isimli köpeği ile yarışmaya katılan Erkana Taşdemir ise “Çok güzel bir yarışma oluyor. Ben de Kuşadası’ndan köpeklerimle birlikte geldim. Bu bir sevda, köpek sevdası, başka bir şeye benzemez” ifadelerini kullandı.




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