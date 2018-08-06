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06 Ağustos 2018 11:08

Kore’den Konak’a dostluk köprüsü

Her yıl dünyanın farklı bir ülkesinde, farklı bir şehri ziyaret ederek orada çalışmalar yapan Güney Koreli 9 kadın ressam bu kez İzmir’in Konak ilçesine misafir oldu.

Kore’den Konak’a dostluk köprüsü

06 Ağustos 2018 11:08


Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da İnkılap İlkokulu’nu ziyaret ederek binlerce kilometre mesafedeki iki farklı ülke arasında gönülleri buluşturan etkinliği yerinde gördü. Okulda devam eden etkinliklere misafir olan Başkan Pekdaş, Okul Müdürü Nazan Tunay’dan da proje hakkında bilgi aldı. Müdür Tunay, Kore’den gelen gönüllü kadın ressamların sadece duvar boyamadığını, çocuklarla eğlenceli aktiviteler de yaptığını söyledi. İzmir’de yaşayan Korelilerin de destek verdiği proje kapsamında ailelerini de ziyaret eden gönüllüler, çocuklara kağıt katlama sanatı (origami) eğitimi de verdi.


Başkan Pekdaş da, binlerce kilometre uzaktan Konak’a misafir gelen Güney Koreli gönül elçilerini kutladı. İzmir’in zengin geçmişine ışık tutan Konak’ta farklı kültürlerin nesiller boyu bir arada kardeşçe yaşadığını dile getiren Pekdaş, bugün bu zenginliğin hala etkisini hissettirdiğini söyledi. Pekdaş, Konak Belediyesi olarak ilçelerine gelen her misafire gönül kapılarının açık olduğunu da belirterek, her zaman yardıma hazır olduklarını ifade etti. Başkan Pekdaş ve Müdür Tunay daha sonra Koreli kadın ressamların okul duvarına yaptığı resmin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.




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