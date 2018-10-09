Kore'li ressam Torbalı'da sergi açacak

Sanatseverler için yıl boyunca birçok etkinliğe imza atan Torbalı Belediyesi, Kore'nin geleneksel resim sanatının önemli isimlerinden ressam Ryu Pil Sang'ı ilçede ağırlayacak. Ressam Sang'ın eserlerinden oluşacak sergi, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Torbalı'da, sanatsever için birçok etkinlik düzenleyen Torbalı Belediyesi, son olarak Güney Kore'nin önemli ressamlarından Ryu Pil Sang isimli sanatçıyı Torbalı'ya getiriyor. Güney Kore'nin geleneksel resim sanatının öncü isimlerinden Ryu Pil Sang, cuma günü Belediye Kültür Merkezi (BKM)'nde açacağı sergi ile Torbalılı sanatseverler ile bir araya gelecek. Kore geleneksel resim sanatını yansıtan birçok eserin yer alacağı sergi, 12 Ekim Cuma günü saat 14.00'de açılacak. Sergi 12-15 Ekim tarihleri arasında açık kalacak. Koreli ressam ayrıca, sergi süresi boyunca yapacağı workshop ile resim sanatına gönül verenlere bu eserlerin nasıl ortaya çıktığını gösterecek. Dünyaca ünlü ressam, sergisinde yer alacak olan eserlerini satışa çıkartıp, buradan elde edilecek geliri de Torbalı'dan ilçe dışına üniversite eğitimi almak için giden öğrencilere burs için bağışlayacak.

Ressam Ryu Pil Sang'ın Torbalı'ya getirilmesinde köprü vazifesi gören Torbalı'da yaşayan Koreli Byung İn Lim, açılacak serginin Türkiye-Kore dostluğuna katkı sunacağını belirterek, serginin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Kore kültürünün ilçede birçok kişi tarafından merak edildiğini, bu nedenle bu organizasyonun çok anlamlı olduğuna vurgu yaparak, resim sanatına ilgi duyanların mutlaka bir sergiyi görmeleri gerektiğini dile getirdi.

Güney Kore ile Türkiye arasındaki dostluğun çok eski yıllara dayandığını, iki kardeş ülkenin yapılan bu etkinlikler ile arasındaki bağın güçlendiğini söyleyen Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Güney Kore ile dostluğumuz çok uzun yıllar öncesine dayanıyor. İki ülke arasındaki dostluğun daha da artması için çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Sosyal ve kültürel etkinliklerimiz çerçevesinde ressam Ryu Pil Sang'ı ilçemize davet ettik. Güney Koreli ressamı ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Güney Kore'nin geleneksel resim sanatını merak edenleri açacağımız sergiye davet ediyoruz" diye konuştu.