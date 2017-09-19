Körfez filosuna iki takviye daha

Alınacak yeni gemilerin finansmanı, Dünya Bankası kuruluşu IFC önderliğindeki kredi kuruluşları ile yapılan anlaşmayla karşılanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Bankası kuruluşu IFC önderliğindeki kredi kuruluşları ile yaptığı anlaşma gereğince, 2 adet arabalı yolcu gemisi için daha ihaleye çıkacak. Gemilerle ilgili teknik şartname çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, ihale ve kredi hazırlıklarını çalışmalarını sürdürüyor.

Hem çevreci, hem engelli dostu

İzmir Büyükşehir Belediyesinin filosuna katacağı yeni arabalı yolcu gemileri, üstün özellikleriyle deniz ulaşımında yakalanan hız ve konforun devamını sağlayacak.

Yeni alınacak gemiler 51 araç, 10 bisiklet, 10 motosiklet ve 300 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak. Son teknolojik gelişmelere uyumlu dizel elektrik sisteme sahip feribotlar, daha çevreci ve elektrik gücü ile hareket edecek şekilde yapılacak. Yüksek manevra yeteneğine sahip pervane sistemleri ile donatılacak ve seyir hızları saatte 12 knot olacak. Kapalı yolcu salonundaki geniş camlar, yolculara panoramik bir körfez manzarası sunacak. Tam elektronik kontrol sistemi ile yönetilen gemilerde TV yayınları ve kablosuz internet, soğuk-sıcak içeceklerin ve snack yiyeceklerin satıldığı otomatik satış büfeleri, birbirinden bağımsız evcil hayvan kafesleri, bebek bakım masası, engellilere özel tuvalet, görme engelliler için Braille alfabesiyle yazılmış uyarı ve yönlendirme işaretleri, araç güvertesinde fiziksel engelli vatandaşların araçları için özel park yerleri, geminin sancak ve iskele taraflarında araç güvertesi ile yolcu güvertesi arasında erişimi sağlayan 2 adet engelli asansörü bulunacak. Gemiler, kapalı yolcu salonunda iklimlendirme sistemi, 2-5 yaş arası çocuklar için çocuk oyun alanı olacak şekilde planlandı.