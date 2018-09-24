Körfez ulaşımına çifte takviye

Yüksek standartlı 15 yolcu gemisine ek olarak üç arabalı yolcu gemisini geçtiğimiz yıllarda İzmir Körfezi'yle ile buluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihale sürecinin ardından gerçekleşecek alımlarla daha sık ve hızlı sefer yapma imkanına kavuşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, körfez ulaşımına güç katacak iki adet arabalı yolcu gemisi için başlattığı ihale süreci devam ediyor. Yaklaşık maliyet tespiti için verilen süre geçtiğimiz ay sonunda tamamlandı. Tekliflerin değerlendirilmesi ve yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından İzmir'in deniz filosuna son teknolojiyle donatılmış iki yeni gemi daha katılacak.

Hem çevreci hem engelli dostu

İzmir Büyükşehir Belediyesinin filosuna katacağı yeni arabalı yolcu gemileri, üstün özellikleriyle deniz ulaşımında yakalanan hız ve konforun devamını sağlayacak. Yeni alınacak gemiler 51 Araç, 10 bisiklet, 10 motosiklet ve 300 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak. Son teknolojik gelişmelere uyumlu dizel elektrik sisteme sahip feribotlar, daha çevreci olacak ve elektrik gücü ile hareket edecek. Yüksek manevra yeteneğine sahip pervane sistemleri ile donatılacak ve seyir hızları saatte 12 knot olacak. Kapalı yolcu salonundaki geniş camlar, yolculara panoramik bir körfez manzarası sunacak. Tam elektronik kontrol sistemi ile yönetilen gemilerde TV yayınları ve kablosuz internet, soğuk-sıcak içeceklerin ve snack yiyeceklerin satıldığı otomatik satış büfeleri, birbirinden bağımsız evcil hayvan kafesleri, bebek bakım masası, engellilere özel tuvalet, görme engelliler için Braille alfabesiyle yazılmış uyarı ve yönlendirme işaretleri, araç güvertesinde fiziksel engelli vatandaşların araçları için özel park yerleri, geminin sancak ve iskele taraflarında araç güvertesi ile yolcu güvertesi arasında erişimi sağlayan iki adet engelli asansörü ve 2-5 yaş arası çocuklar için çocuk oyun alanı bulunacak.