Körfez’de ihale zamanı

Tarama ve doğal yaşam adalarının oluşturulması projeleri için açılan danışmanlık ihalesinin ilk aşamasına, 5’i yabancı 10 firma 7 teklifle katıldı. İhalede İtalya’dan 2, Hollanda, İngiltere ve Belçika’dan da 1’er firma yer aldı.

İzmir Körfezi’ni sığlaşmanın önüne geçerek yeniden yüzülebilir hale getirmeyi hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Körfez ve Liman Rehabilitasyonu Projesi” kapsamında önemli bir adım daha attı. Körfez’in kuzey aksında 13,5 kilometre uzunluğunda, 250 metre genişliğinde ve 8 metre derinliğinde sirkülasyon kanalı açmayı planlayan İZSU, hem kanaldan çıkacak 25 milyon metreküplük tarama malzemesinin Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi yanındaki geri kazanım alanına aktarılması ve taranan malzemenin doğal yaşam adalarına en uygun yöntemle iletilmesi hem de ada tasarımı ve ada uygulama projelerinin hazırlanması için uluslararası ihaleye çıktı. “Belli İstekliler Usulü” ile yapılan ihalenin ilk aşamasında, istekli firmaların ön yeterlik başvuruları alındı. “Tarama işleri ve doğal yaşam adası ile ilgili projelerin hazırlanması danışmanlık hizmeti alımı” ihalesine 5’i yabancı 10 firma 7 teklifle katıldı.

İki aşamada gerçekleşecek ihalenin ilk aşamasında komisyon, firmaların ön yeterlik başvurularını inceleyecek. Yeterliği uygun olan firmalar ihaleye davet edilecek. İkinci aşamada davet edilen firmaların teknik teklifleri ve mali zarfları alınacak. Teknik teklifi yeterli olan firmaların mali teklifleri katılımcıların huzurunda açılacak. Teknik ve mali değerlendirme puanları da dikkate alınarak en yüksek puanı alan firma ile sözleşme imzalanacak. İhaleyi kazanan firma, 1 yıl içinde tarama yöntemi, taranan malzemelerin geri kazanım alanına-doğal yaşam adalarına en uygun yöntemle aktarılması ve doğal yaşam adaları ile ilgili tasarım ve uygulama projelerini hazırlayacak.