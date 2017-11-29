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29 Kasım 2017 15:06

Korna çalan motosiklet sürücüsüne silah çekti

İzmir’de kendisine korna çalan motosikletliye sinirlenen otomobil sürücüsü, aracından inerek motosiklet sürücüsünün üzerine yürüyüp, silah çekti.

Korna çalan motosiklet sürücüsüne silah çekti

29 Kasım 2017 15:06

Motosikletlinin kask kamerasına yansıyan o anlar sosyal medyada tepki çekti.


İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Ankara Caddesi üzerinde meydana gelen kazaya bakmak için yavaşlayan 09 JV 569 plakalı aracın sürücüsü, arkasındaki motosikletlinin korna çalması üzerine, aracı motosikletin yanına getirerek camdan bir süre sözlü tartışmaya girdi. Daha sonra aracını sağ şeride çeken sinirli sürücü, aracından inerek motosiklet sürücüsünün üzerine yürüyüp, silah çekti. Silahla motosikletlinin kaskına vuran trafik magandası küfürler edip, tehditler savurduktan sonra aracına binerek yoluna devam etti.


Motosikletlinin kask kamerasına yansıyan o anlar sosyal medyada tepki çekti.




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