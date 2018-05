Koşamayanlar için koştular

kez Türkiye ayağına ev sahipliği yapan İzmir, tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara kaynak sağlamak için düzenlenen koşuya 8 bin kişi katıldı. “Koşamayanlar için koşuyoruz” sloganıyla düzenlenen yarışa katılanlar arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da vardı.

Dünyanın dört bir yanında omurilik felcine yönelik araştırmaları desteklemek amacıyla düzenlenen “Wings for Life World Run”ın, Türkiye ayağı İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla İzmir’de yapıldı. Dünya genelinde 24 ülkede 34 resmi lokasyonda aynı anda başlayan yarışın İzmir’deki startı, Kültürpark Lozan Kapısı’ndan verildi. 8 bin yarışmacı, sırasıyla Liman, Altınyol ve Karşıyaka bölgelerinden geçerek Menemen istikametine koştu. Dünya genelinde 200 binden fazla koşucunun katıldığı yarışta İzmir, yardımseverlik konusundaki duyarlılığını yine gösterdi. “Koşamayanlar için koşuyoruz” sloganıyla her yarışmacının bağışta bulunduğu Wings For Life Run’ın bu yılki organizasyonunda, tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da vardı. Başkan Kocaoğlu, yarışa Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Ramazan Baş ile birlikte katıldı.

İzmir’den dünyaya anlamlı mesaj

Omurilik zedelenmeleri için tedavi yöntemleri geliştirebilmek, yatağa ve tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan milyonlarca insana umut ışığı olabilmek amacıyla bilimsel araştırmalara kaynak sunan yarış öncesinde bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Dünyada omurilik felci nedeniyle yatağa ve tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan ve büyük bir umutla bu hastalığın tedavisindeki gelişmeleri bekleyen milyonlarca insan var. Biz bu koşuyu, o milyonlar için umut ışığı olarak görüyoruz. Bu yarıştan elde edilen gelirle sürdürülen bilim sel araştırmaların omurilik felcine karşı çözüm olacağına inanıyoruz. İyiliksever binlerce İzmirli ile birlikte işte bu yüzden buradayız. Dünyanın en önemli yardım organizasyonlarından birine destek olmaktan çok mutluyuz. Bu koşu, İzmir gibi yaşayan ve yaşanılacak bir şehre çok yakışıyor. Umarım kentimizden topladığımız bağışlarla bir derde derman oluruz. Bağışlarıyla bu organizasyona destek veren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Kendileriyle gurur duyduğumu bilmelerini isterim” dedi.

Tekerlekli sandalye kategorisindeki yarışçılar kendilerini itecek ve çekecek kişilerin yardımıyla kilometreleri kat etti. Etkinlikte aralarında motosiklet yarışçıları Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu, milli atlet Ahmet Arslan, ünlü şarkıcı Mirkelam, ünlü oyuncular Pelin Akil, Anıl Altan, Müjde Uzman ve Ayşe Tolga gibi isimler de binlerce kişi ile birlikte koştu.