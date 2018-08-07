Şüphelilerin haklarında terör örgütüne üye olmak ve uyuşturucu ticareti yapmak gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

İzmir’in Konak ilçesine bağlı 1. Kadriye Mahallesi’nde devriye görevinde bulunan polis ekipleri, şüphelendikleri 3 kişiyi takibe aldı. Şahıslar izlendiklerini anlayınca farklı yönlere giderek uzaklaştı. Polisin ’dur’ ihtarına rağmen kaçan 3 şahıstan biri, üzerinde bulunan tabancayı sokağa attı. Polis ekipleri, 3 şahsı Yeşildere Mahallesi’ndeki tarihi su kemeri mevkinde yakaladı. Üstlerinden kimlik çıkmayan ve işlemleri için emniyete götürülen şüphelilerin, terör örgütü PKK üyesi olmak suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Abdülkadir Y., 23 suçtan aranan ve hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet Şirin Y. ile uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Vedat A. olduğu tespit edildi.

Hükümlülerin ikametlerinde de arama yapan ekipler, 3 zanlının terör örgütleriyle bağlantısını incelemeye aldı.